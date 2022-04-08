消費券到手 貴婦級護膚品推介

$5,000消費券昨日終於到手，大家手頭即時更鬆動，平日未必捨得買護膚品，現在終於有機會入手！今次為大家介紹６個貴婦級品牌的護膚品，即使疫情下沒法去美容院，在疫情下也能安坐家中，養出逆齡美肌。

嬌蘭 御庭蘭花極緻全效

修護乳霜 $4,000/50ml

修護乳霜來到第五代，以蘭花根部提取再生力量，令細胞更長壽。一方面調節細胞呼吸，對抗細胞缺氧，並保護皮膚細胞；同時刺激肌膚的重要組成部分，確保持續優化肌膚再生，延展皮膚細胞的生命力，擊退衰老跡象。

ARMANI beauty 極致再生

全效修護精華 $2,850/30ml

再生植物「密羅木」能承受零下至攝氏55度的極端溫差，它的葉子會摺起並緊靠枝幹，並釋出自我保護成分。精華每瓶蘊含10億再生密羅木精萃分子，有助柔滑膚質、收緊毛孔、減褪皺紋、均勻膚色、亮澤肌膚及重拾緊緻，讓肌膚煥發年輕。

AMOREPACIFIC

煥采活膚高效安瓶 $3,800/(0.6g+7mL) x 4

蘊含的獨家珍罕天然綠茶抗氧成分AbsoluTea，其抗氧功效比維他命C高20倍，可回復肌膚生理時鐘運作，恢復日間防護、夜間修護的天然機能，提升肌膚彈性、撫平皺紋，持續使用更可預防肌膚老化，逆轉肌齡。