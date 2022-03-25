清爽防曬新品 兼具底霜功能

至今每日仍要戴著口罩，隨著天氣開始回暖，見到陽光的日子愈來愈多，即使被口罩遮住大半塊面，都不能忽略日常防曬，以免被曬出「口罩印」！今次為大家介紹多款新防曬，不單質感輕盈清爽，更可以作為妝前打底，令底妝更持久！

文：Abby

嬌蘭 御庭蘭花亮白全方位美肌防曬霜 SPF 50．PA+++ $1,300/30ml

研發靈感來自蘭花的防禦系統，內含有機及礦物濾光物防禦紫外線，並加入葉黃素，抵擋其他類型的環境侵襲因素，同時保存肌膚的透亮感。富含紅色及白色的閃爍微型珍珠，創造細緻的紅潤妝效。

ANESSA 極防水美肌UV乳液

SPF50+．PA++++ $209/60ml

輕爽乳液質感，不會引致粉刺暗粒和泛白。當遇上高溫、感應環境濕度達75%或遇汗水時，其智能防禦膜會變得更鞏固，阻截UVA及UVB，特別適合濕熱環境使用，同時減低因出汗、遇水、口罩或衣物摩擦導致的脫落。

SHISEIDO全天候感光防曬護膚乳液 SPF50+．PA++++ $380/30ml

高效防禦紫外線之餘，能將紫外線轉為美肌光線，同時隔絕空氣污染物及抑制皮脂過量分泌，加上護膚成分，帶來補濕、抗紋及提亮3重修護，即時戴著口罩都能保持零油光。