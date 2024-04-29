準新娘check list！ 仙氣碩士女神Krystal傳授 保養緊緻白滑牛奶肌殺手鐧

任何年紀女性當然想肌膚時刻保持年輕無瑕，特別在踏入人生另一階段，例如︰結婚、拍攝婚紗照、29+1的年齡等人生重要時刻，肌膚更要以最好狀態示人！ 曾經參選2018年港姐的楊帆（Krystal），參選時以一股獨有仙氣，加上白滑牛奶肌成為當屆大熱人馬，更被稱為「仙氣碩士女神」，去年年尾更在社交平台宣佈與音樂才子男友「拉埋天窗」，成為靚靚人妻。與大多準新娘一樣，Krystal又要工作同時又忙於籌備婚禮，簡直令她分身不暇！儘管如此忙碌，Krystal每年都會定期做一次SofwaveTM療程，令她肌膚時刻白滑剔透，明豔照人，在婚禮上成為眾人的焦點！不過，市面上眾多假冒療程及水貨儀器，以低廉的價錢吸引不少人試用，Krystal表示自己在選擇醫美療程前一定會做足功課，細心查閱醫美中心是否持有官方認證、是否擁有美國FDA國際認證，稍一不留神隨時影響療程效果！

新一代緊緻提拉新星 SofwaveTM 療程達致前所未有效果 雖然只是一年做一次，但SofwaveTM療程效果持久，在療程完成數周後，輪廓、蘋果肌等已有明顯變化，令Krystal大讚效果媲美打針︰「效果真係超好！我屋企人全部都話提升咗好多，以為我打咗針」。SofwaveTM作為新一代緊緻提拉新星，除了提拉效果外，亦可針對多方面需要，包括︰去除皺紋、緊繳輪廓、提升蘋果肌及眉線、改善橙皮紋、修復凹凸洞、改善上手臂鬆弛。大家可按自己需要，選擇特定部位的療程，例如蘋果肌、頸紋、Jawline、眉線等，令療程更有效集中。

現時坊間不少緊緻提拉療程，可能都會出現皮膚發紅、腫脹、刺痛等副作用，令Krystal與大多女生都會因而卻步。不過，Krystal在親身體驗SofwaveTM療程過後，大讚過程痛感大大減低︰「首先係先感覺到皮膚涼浸浸先，然後加熱個感覺慢慢咁滲出黎，『怨怨地』咁，到感覺比較大果陣就已經完成左果下能量輸出。」加上，整個療程只需要45分鐘，即使忙於工作及籌備婚禮的Krystal都可以在療程完成後，即時化妝上班，以最佳狀態出席重要場合。SofwaveTM可以在1.5mm真皮層以探頭上的七個通道同時輸出能量，形成引發膠原蛋白收縮的最佳溫度65°C的圓柱體，令膠原蛋白及彈性纖維生成，比一般醫美儀器覆蓋多於 25% 的皮膚，只需要在較淺的真皮層釋放3D能量，減低痛感的同時就能達到顯著的肌膚提拉效果。

大日子將近，Krystal在選擇醫美療程前都會格外小心，即使是非入侵性醫美療程，都不會掉以輕心！SofwaveTM是唯一榮獲美國FDA多重認證，證實安全有效。她特別提醒各位女生在選擇醫美中心或診所前，要通過認證名單挑選可靠的診所或醫美中心，透過「3大認證」及跟隨「4大步驟」的方法系統確保使用原廠正貨儀器。 認清假機水貨機 自行監察最可靠 SofwaveTM 留意到現時坊間出現不少仿真度高的假儀器以及水貨，因此特別提醒大家，切勿單憑價格作唯一考量，若然誤墮假機或水貨機陷阱，有機會令療程效果參差。SofwaveTM建議大家在購買療程前，應先確保提供療程的機構擁有「3大認證」及跟隨「4大步驟」。

為了確保大家得到正確SofwaveTM資訊及有質素的治療過程，SofwaveTM更會派出神秘顧客，以及經常舉辦原廠訓練等，以親自把關療程安全性及效果。 避開假機水貨機陷阱 謹記 4 步曲 Krystal和SofwaveTM都有提及「3大認證」及「4大步驟」，但甚麼是「3大認證」及「4大步驟」呢？ 第 1 步 : ︰認清 3 大認證 所有經正貨正廠驗證的合資格認可療程診所或療程中心，均會獲得3大認證，包括原廠認可的玻璃貼、證書及機身上的認可標籤，它們各個認證均顯示可供驗證的二維碼。

第 2 步︰手機驗證二維碼 只要掃瞄可供驗證的二維碼，就會直接連線到SofwaveTM 保安系統的驗證介面。

第 3 步︰ 雙重掃瞄 提高保障 進入官方網站後，在保安系統的驗證介面點選「Scan QR code」及「Open Camera」後掃瞄二維碼，SofwaveTM便會透過自身的保安系統認證。

第 4 步︰藍色放心 紅色多加留神 經過驗證後，大家可以即時獲取真偽結果。所有正貨正廠的醫美診所或療程中心均會顯示為藍色字體，並註有該診所或療程中心的名稱。

如介面為紅字，即為可疑的SofwaveTM療程機構，顧客可瀏覽SofwaveTM香港官方網站聯絡並舉報。