熱門推介︰專業技術認可指定中心 - PERLE 膠原提拉專家 AestheFill®️精靈針懶人包 5分鐘拆解特點、成分、功效

正所謂︰「女人的年齡永遠是秘密」，然而肌膚的狀況隨時出賣你的年齡！隨著年紀增長，新陳代謝逐漸減慢，皺紋、肌膚下垂鬆弛等老化問題亦開始浮現。加上都市人各種不良生活習慣影響，例如︰卸妝不夠徹底、日夜對著手機電腦藍光、 熬夜等問題，都會加重皮膚負擔，令臉上膠原蛋白流失，出現淚溝、法令紋及凹陷。除了適當的保養外，市面上亦有醫美療程幫助大家找回失去的童顏感！
有第三代童顏針、百變艾麗斯、精靈針之稱的韓國AestheFill®膠原精靈針，來自當地著名醫藥大廠Regen Biotech，採用劃時代的獨特技術 — 聚「雙」旋乳酸（PDLLA）。一推出即引起歐美眾多醫學美容的討論和關注，並獲得大量正面評價，有效重塑逆齡緊緻肌。
AestheFill®膠原精靈針特點？ 什麼是聚「雙」旋乳酸（PDLLA）？
AestheFill®精靈針是一種新型態的「聚雙旋乳酸PDLLA」，以1:1左旋及右旋的雙旋結構，提供即時的肌層支撐和生長空間，可長效漸進式地誘導促進皮膚第一型膠原蛋白增生的「自體膠原蛋白增生劑」效果可以維持至少18-24個月，令肌膚自然豐盈，變得柔軟細膩，重拾年輕。
AestheFill®精靈針從玉米和馬鈴薯的可再生資源中提取而成，屬一種自然的膠原蛋白增生劑，能與生物相容並被生物分解。它同時具即時填充和持續刺激膠原蛋白生長的效果，可有效解決衰老導致的真皮層膠原蛋白流失和脂肪層下垂位移、流失等問題。能重新激活膠原蛋白再生，恢復皮膚緊緻飽滿、增加皮膚肌層、改善臉部凹陷、撫平皺紋等效果。
AestheFill®精靈針使用專利「多孔性微球體技術」，更有效吸附和刺激膠原蛋白生長，讓肌膚自然豐潤不易結節。與其他聚乳酸填充劑相比，Aesthefill® 精靈針的「多孔性微球體技術」更易溶解，不形成凝聚，有助膠原蛋白穩定增生同時均勻分佈。「第三代童顏針」專為亞洲人設計，能全面提升臉部，包括額頭、太陽穴、蘋果肌、淚溝、臉頰和法令紋等部位，改善流失、凹陷和皺紋,使臉部更加柔順飽滿。
PERLE 膠原提拉專家 備受業界肯定信心保證
大家在選擇注射式醫美療程診所時，應該選擇有信譽、可靠性較高，並且應由香港註冊醫生操作注射療程。PERLE 膠原提拉專家擁有直接由AestheFill®精靈針正廠頒發的「專業技術認可指定中心證書」，由完成正廠專業培訓的香港註冊醫生操作療程。PERLE 膠原提拉專家的醫生會仔細評估皮膚狀況及分析面部問題，指出可以改善的地方、再調整拖打的位置、濃度和劑量。由香港註冊醫生主理，採用獲國際認證的醫學美容儀器及原廠正貨產品。操作醫生全都接受過正廠培訓，同時得到藥廠認可為專業技術認可指定中心並獲頒發證書，絕對是信心保證。
PMCID: PMC9177247.
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*資料來源：Lin JY, Lin CY. Thickness-adjustable Injectable Poly-D,L-Lactic Acid: A Versatile Filler. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022 Jun 8;10(6):e4365. doi: 10.1097/GOX.0000000000004365. PMID: 35692668; PMCID: PMC9177247.