網上熱話｜內地女帶1雜誌返廣州被查 質問事主買嚟做咩 網民：追星都犯法？

世界各地的偶像文化風氣一直不減，不論是韓國、日本、內地的明星偶像都有數之不盡的追隨者，而近年香港藝人更有持續掘起的跡象，吸引大批Fans追捧和買週邊商品支持。早前，一位內地女在香港旅遊返廣州時，就出於追星的心態買了一本最新的雜誌，沒料到帶著雜誌過關的她竟在西九龍高鐵站被關員扣查，更質問她「買嚟做咩」，令一眾網民不解「乜而家追星都犯法？」

內地女香港旅遊返廣州 特意買入1雜誌珍藏 粉絲的心態必定想支持偶像的一切，不論是網上平台的新歌、實體唱片或是閃卡、演唱會等，總之能夠擁有偶像相關的東西，對他們來說已足夠幸福，因此購買一本由心宜偶像做封面的雜誌，實在是一件容易不過的事。早前，一位內地女來港旅遊後，就特意在香港買入一本新出的雜誌作為收藏，並珍而重之地帶回所住地廣州，沒料到卻因為這本雜誌而被關員扣查！

西九龍過關竟被查 質問事主買嚟做咩 事主指自己帶著最新一期的Vogue雜誌搭高鐵返回廣州，未知是否封面上的五人組「張敬軒、林家謙、洪嘉豪、TysonYoshi、魏浚笙」太搶眼，竟引起關員的注意，並上前截停事主扣查。事主憶述當事情況，直指關員拿著她的雜誌質問她「買返去做乜」、「點解要買」，最後更耐心地「一頁頁翻閱過無問題」後才交還予事主。

（圖片來源：YouTube@Vogue Hong Kong）