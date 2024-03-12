網上熱話｜港漂女屋企門口收簡體字騷擾信 苦呻香港屋苑有變態 網民錯重點：港人真的好敏感

港漂女屋企門口收簡體字騷擾信 苦呻香港屋苑有變態 網民唔撐：港人真的好敏感

自從通訊軟件成為人類生活的一部分之後，大部分人都結識新朋友時，都習慣先交換彼此的聯繫方式，例如WhatsApp、Instagram等，方便後續了解和溝通。不過，有時搭訕的方式或時機錯誤的話，的確會令人感到唔舒服甚至騷擾。早前，一位港漂女就代好友分享在香港遇到的可怕經歷，直指好友在屋企門口收到一張簡體字的紙條，而上面所寫的內容令她感到心寒，引來大批網民熱議。

港漂女代好友分享經歷 屋企門口收簡體字騷擾信 一見鍾情未必虛構，若然在日常生活中遇到合眼緣的對象，亦有很多搭訕方式可以選擇，不過有時一用錯方式或選錯時機，有機會令浪漫奇遇變成恐怖騷擾。早前，一位港漂女就代朋友分享一單可怕經歷，直指她的好友近日在屋企門口收到一張寫有簡體字的紙條，字條上劈頭表明來意指「Hi！你好呀！之前在公寓碰見過幾次」，更揚言因「感覺你很棒！」所以留下紙條，令事主認為有騷擾之嫌。

信內留聯繫方式 事主苦呻香港有變態 其實在自己屋企門口收到陌生人所寫的紙條，的確會令人心寒，只因在不知對方是何人的情況下，對方卻早已知你的容貌和住址，感覺私隱盡失。而紙條內亦寫明「不知道你有沒有男朋友」、「如果有的話，打擾啦，扔掉就好」、「沒有的話，可以交個朋友，認識一下嗎」，並主動留下聯繫方式。事主坦言她的好友住在「香港挺安全的屋苑」、「門口竟然有這種信，感覺遇到了變態，好可怕」。