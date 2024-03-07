美白祛斑不留瑕｜ YOU MEDICAL BEAUTY速效皮秒碎斑療程 袪斑夠快 夠徹底！

相信很多女士都曾面對各種色斑、色素的困擾，試過不同的護膚產品都難以令它們消失。即使單靠化妝，也不能夠完全遮蓋色斑。隨著現今醫美療程越趨普及，都市女性會選擇更快速見效的美白療程，追求亮白無瑕肌膚是「變靚」的新標準。想在最短時間內達至美白祛斑？原來激光祛斑都可以一次見效、不反黑！

主打「速效皮秒碎斑療程」的You Medical Beauty，擁有資深膚質管理專家，亦不斷引入各種頂級醫美儀器，致力為客人提供最新、最快、最有效的醫美方案及肌膚護理服務，令顧客可於極短時間內得到滿意的療程效果。而且不會反黑、反白，亦不會結焦，療程後可即時上妝，不影響日常活動，療程時間更比以往大大縮減。讓大家新一年不用繼續帶著色斑示人。 You Medical Beauty 速效皮秒碎斑療程 採用全方位AI分析 精準針對肌膚問題

徹底解決色斑色素問題，必須清楚知道自己肌膚的狀況！You Medical Beauty 速效皮秒碎斑療程會先為客人進行AI智能光譜皮膚檢測，透過不同的光譜可以清楚黑色素分布的層面、深度、範圍，從而分析到色斑的類型（例如：黃褐斑、老人斑、甚至褐青色痣等）；同時可觀察皮膚底層潛藏的色素，更能偵測到客人有否進行過其他淡斑治療等，深入了解顧客肌膚問題，祛斑更精準、更快速！

完成You Medical Beauty速效皮秒碎斑療程1次後，「AI智能光譜皮膚檢測」即時全方位顯示效果（紅圈位置）。

升級皮秒激光技術 卓越袪斑效能

You Medical Beauty 速效皮秒碎斑療程升級為「PICO Supreme Skin Perfection 頂尖皮秒技術」，刺激皮膚細胞重組，縮短術後修復週期。

You Medical Beauty 速效皮秒碎斑療程採用新一代PICO Supreme Skin Perfection 頂尖皮秒技術，利用光震技術將色斑震碎至粉塵，吸收及分解黑色素能力極強，極速被身體代謝排走。一般激光袪斑的選擇性光熱效應，以熱能祛斑較易灼傷皮膚，造成創傷或結焦。PICO Supreme可有效減低療程風險同時刺激膠原蛋白增生，誘發皮膚細胞快速修復及重組，將療程復原期縮至最短！療程後只需簡單的補濕及防曬護理，免除繁複的術後護理。

You Medical Beauty PICO Supreme的光震技術可令熱傷害減少，並徹底震碎黑色素更易排出。

獨家AO本震系統 袪斑效能提升30%* 內置獨家AO本震系統，強化皮秒震碎黑色素的能力，令黑色素細胞產生光學熱能分解，加速身體代謝及排走被震碎的色斑分子，去除色斑做得更徹底。比2代皮秒效能提升30%*，令不同色斑如荷爾蒙斑、黃褐斑、咖啡斑、老人斑等打得更散、更快！

完成You Medical Beauty速效皮秒碎斑療程後，色斑、色素明顯減少，美白同時嫩膚。