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2024-01-23 16:01:00

羽絨難收納？盤點5個清潔技巧 春夏注意防潮防霉！

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轉季收納｜冬天羽絨難收納？盤點5個清潔羽絨技巧 春夏注意防潮防霉！

轉季收納｜冬天羽絨難收納？盤點5個清潔羽絨技巧 春夏注意防潮防霉！

不少人都會在冬天或去外國旅行的時候穿着羽絨（英文︰down jacket或down coat），而當羽絨變得沒有太多機會使用時，需要重新收納在衣櫃內。而在收納羽絨之前，建議先清潔羽絨再收納，以下就教大家5個清潔羽絨的技巧，讓羽絨的壽命得以延續。

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羽絨清潔｜優先清潔局部污跡

羽絨與其他棉質衣服不同，不可以經常清洗，因此若羽絨上沒有明顯污跡的話，可以先清潔局部污跡。只需要在污跡處滴幾滴洗衣液，靜置5分鐘後再用熱毛巾擦乾便能有效去除污漬。如果沾上油漬的話，則可以用牙膏和清水混合，然後塗抹在油漬上輕輕擦掉即可。

若到寒冷的地方旅行，便需要穿着羽絨。 香港天氣已經逐漸回暖，因此便可以將羽絨收好。 羽絨上局部的污跡可以先用熱毛巾清洗。

羽絨清潔｜手洗清潔

羽絨的構造特殊，所以一定不可以放進洗衣機清洗，而使用手洗清潔時，水溫必須在30度以下，以免破壞羽絨表面。由於羽絨的主要成份為蛋白質纖維，而洗衣粉具有強烈的鹼性，容易破壞纖維表面，縮短羽絨壽命，因此清洗時亦不要使用洗衣粉，改以羽絨專用清潔劑代替。而羽絨特別骯髒的部份可以使用牙刷來刷洗，清洗後再用清水過水，確保將洗衣液清洗掉即可。

通常在手袖位置上的污跡特別明顯。 建議購買羽絨專用的清潔劑進行清潔。 可以使用牙刷輔助清潔羽絨上的污跡。

羽絨清潔｜避免擰乾羽絨

羽絨內部的主要成份為羽毛、鴨毛等比較蓬鬆的材質，因此清洗羽絨後，記得千萬不要像清洗衣服或毛巾般以擰麻花的方式擰乾羽絨，而是應該兩手對着擠壓的方式來去除水份，以防止損害羽絨內部，保持羽絨內部蓬鬆。

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清洗後避免擰乾羽絨，而是以擠壓的形式去除水份。 建議在洗手盆進行去除水份的工作，以方便去水之用。 避免使用乾衣機來擰乾羽絨。

羽絨清潔｜避免在太陽下暴曬 

由於羽絨的材質特別，如果在太陽下暴曬容易令羽絨外部出現乾紋，同時令內部變硬，失去蓬鬆感。所以在去除羽絨水分後，將羽絨掛在通風的地方陰乾即可，待變乾後可以將羽絨瓶放在床，用衣架輕輕拍開羽絨，打散內部構造，讓羽絨可以保持蓬鬆。

盡量在陰涼的地方晾乾羽絨。 如果無可避免地需要接觸太陽，則建議使用窗紗來阻隔陽光直接暴曬。 較昂貴的羽絨可以送往洗衣店處理。

羽絨清潔｜注意防潮防霉

當決定將羽絨收納後，大概有大半年時間都不需要使用羽絨，因此建議用透氣的收納袋裝好，避免使用真空袋以防止破壞羽絨的結構。而在收納袋內可以放入防潮劑或臭丸來防蟲，然後再存放在通風乾爽的衣櫃中即可。需要留意在收納羽絨的時候，不要在羽絨上放置重物，以免令羽絨變得不再蓬鬆。由於羽絨無法放在真空袋中，因此建議經過潮濕的季節後定期檢查羽絨的狀態，如果發現羽絨上有黴菌，則可以用棉花棒沾上消毒酒精抹走，抹乾衣服後再次收納即可。

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一般只有冬天或旅行時才會穿着羽絨，因此在其他季節可以收好。 羽絨絕對不可以放入真空袋收納，否則會影響其蓬鬆感。 建議可以與防霉防蟲的產品一起放入透氣的收納袋中。
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