羽絨難收納？盤點5個清潔技巧 春夏注意防潮防霉！

不少人都會在冬天或去外國旅行的時候穿着羽絨（英文︰down jacket或down coat），而當羽絨變得沒有太多機會使用時，需要重新收納在衣櫃內。而在收納羽絨之前，建議先清潔羽絨再收納，以下就教大家5個清潔羽絨的技巧，讓羽絨的壽命得以延續。

羽絨清潔｜優先清潔局部污跡 羽絨與其他棉質衣服不同，不可以經常清洗，因此若羽絨上沒有明顯污跡的話，可以先清潔局部污跡。只需要在污跡處滴幾滴洗衣液，靜置5分鐘後再用熱毛巾擦乾便能有效去除污漬。如果沾上油漬的話，則可以用牙膏和清水混合，然後塗抹在油漬上輕輕擦掉即可。

羽絨清潔｜手洗清潔 羽絨的構造特殊，所以一定不可以放進洗衣機清洗，而使用手洗清潔時，水溫必須在30度以下，以免破壞羽絨表面。由於羽絨的主要成份為蛋白質纖維，而洗衣粉具有強烈的鹼性，容易破壞纖維表面，縮短羽絨壽命，因此清洗時亦不要使用洗衣粉，改以羽絨專用清潔劑代替。而羽絨特別骯髒的部份可以使用牙刷來刷洗，清洗後再用清水過水，確保將洗衣液清洗掉即可。

羽絨清潔｜避免擰乾羽絨 羽絨內部的主要成份為羽毛、鴨毛等比較蓬鬆的材質，因此清洗羽絨後，記得千萬不要像清洗衣服或毛巾般以擰麻花的方式擰乾羽絨，而是應該兩手對着擠壓的方式來去除水份，以防止損害羽絨內部，保持羽絨內部蓬鬆。

羽絨清潔｜避免在太陽下暴曬 由於羽絨的材質特別，如果在太陽下暴曬容易令羽絨外部出現乾紋，同時令內部變硬，失去蓬鬆感。所以在去除羽絨水分後，將羽絨掛在通風的地方陰乾即可，待變乾後可以將羽絨瓶放在床，用衣架輕輕拍開羽絨，打散內部構造，讓羽絨可以保持蓬鬆。