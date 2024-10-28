轉季護膚｜敏感肌秋冬膚況轉差？必睇5大護膚攻略 同場加映︰6大CP值高好物推介

每到轉季，皮膚狀況就好易變得不穩定，皮膚繃緊、痕癢、泛紅，甚至是出現過敏，濕疹復發等情況陸續出現，勤力護膚固然重要，但更要審視自己的護膚程序，盡量以溫和潔膚，和補濕鎖水為主。
轉季護膚｜溫和清潔 拒用化學起泡劑
夏天油脂分泌旺盛，容易出油出汗，不少女生都會使用泡泡潔面乳，過分盲目追求泡泡潔面乳帶來的清潔效果，而忽視當中成分—化學起泡劑SLS（Sodium Lauryl Sulfate），使用後只會帶來化學式的假乾淨，往往破壞了皮膚的益菌保護屏障，令秋冬時節肌膚更易敏感、乾燥。
因此踏入秋冬，應停用含有SLS成分的潔面乳，改用補濕及溫和的潔面產品，亦應避免直接大力搓揉臉部。
轉季護膚｜避免一次過換掉整套護膚品
不少人會誤以為轉季護膚就要一次過換掉整套護膚品，然而轉季時節是膚質的轉換期，如果想肌膚好好適應，應避免一次過換掉整套護膚品，反而針對肌膚狀況重點更換產品，例如轉季眼周容易出現細紋，可以換成滋潤型眼霜，或逐步加入「調配精華油」於不同的護膚程序，加強肌膚的水分及油脂的保護屏障。
轉季護膚｜強化肌膚微生態
轉季正值皮膚不穩定時期，更要建立有利肌膚微生態的環境，皮膚如腸道一樣需要保持微生態的平衡，一但害菌多於益菌，一連串的皮膚問題便會出現，如敏感、暗瘡、濕疹、油脂分泌失調等。
要強化肌膚微生態，不妨使用以下方法︰
- 轉用弱酸性的產品
- 補充大量益生菌
- 避開塵蟎等致敏源
- 停用含有化學成分、人造香料護膚品
轉季護膚｜敷乳狀面膜為佳
很多人會因為肌膚乾燥缺水而經常使用紙面膜，誤以為可以加強補濕。不過，現時市面上大部分紙面膜會因為保存需要，而在製造過程中加入較多防腐劑，長時間使用有機會令肌膚更易出現敏感。
相反，乳狀面膜較多採用天然配方而成，即使敷30分鐘都可以讓它慢慢吸收，亦沒有「過時倒吸」的問題，而且使用起來更方便，使用同時也可四處走動。
轉季護膚｜簡化護膚程序
在換季時，肌膚常常變得脆弱和不穩定，因此簡化護膚程序至關重要。複雜的保養品和繁瑣的步驟可能會對肌膚造成額外負擔，反而增加敏感的風險，造成不必要的傷害。
建議各位女生可採用簡單有效的保養方案，專注於保濕。必要時，只需使用爽膚水、乳霜和眼霜，避免成分繁多的產品。
轉季護膚推介好物｜KORRES乳酪益菌潔面乳
KORRES乳酪益菌潔面乳突破性把真正的食用希臘乳酪製成世界上第一活性乳酪益菌潔面乳，洗面同時補充活性益菌，建立益菌屏障，平衡皮膚微生態，綿滑益菌奶泡充分潔淨毛孔、洗走多餘油脂、黑頭粉刺及皮膚害菌。產品改用天然起泡劑代替SLS，有足夠潔淨力同時，潔臉後皮膚潤滑而不繃緊。
KORRES乳酪益菌即效舒緩面膜採用了獨有活性生物益菌技術Hydra-BiomeTM，以優質食用級希臘乳酪為產品提供豐富活性益菌成份。天然成分高達94.6%，不含香料，含有7%真希臘乳酪， 厚敷10分鐘即可迅速見效，即時為肌膚補充大量益菌，同時趕走壞菌，有效解決皮膚常見的濕疹、痘痘、缺水、暗啞、疲倦肌的問題。
使用方法亦相當簡單，只需於潔面後全面厚敷（呈乳白色層），待10-15分鐘，然後用清水洗去或敷至完全被吸收。建議每星期可使用2至3次以作維持益菌保護、或於睡前均勻塗於全面，待睡眠時慢慢吸收。
可用於各類皮膚包括敏感肌、痘痘肌、孕肌、小朋友肌膚；可用於身體任何部位，如背部粒粒丶手臂粒粒丶腳部粗燥等。
gülsha 晨露純玫瑰活肌水採用100%全天然零化學配方製成，經由傳統古法蒸餾方式提煉出大馬士玫瑰花瓣精華，將豐富卓越的護膚功效鎖於一瓶活肌水內，保存了玫瑰精油的優越護膚功效。一噴即時補水舒敏、減退紅腫、痕癢等狀況，輕巧便攜，適合隨身攜帶，任何時候一噴都可以緩解突發濕敏肌膚。
售價︰$256 /100ml 歐洲製造
萬寧及官網有售
轉季護膚推介好物｜gülsha 晨露純玫瑰精華油 20ml
gülsha晨露純玫瑰精華油採用高滲透性及易混和的特質，特別適合換季時節作「調配精華油」， 添加1-2滴至粉底/面霜/面膜中; 提升粉底/後續護膚品的保濕力及抗敏力，亦可以單獨使用，極速修護及滋養肌膚，築起抗敏屏障，免讓肌膚因天氣轉變而出現不適。除深層滋養修復外，更具美白功效，能抑制同時分解黑色素積聚，幫助淡化色斑及祛，適合所有肌膚使用（包括敏感肌）。
售價︰$399/20ml 歐洲製造
萬寧/HKTVMALL及官網有售
轉季護膚推介好物｜尚護健甜橙舒敏修護潤手霜 50ml
手部就如女生第二張臉，轉季時份手部保養亦不容忽視。尚護健「甜橙舒敏修護潤手霜」彷如為雙手打造隱形防禦手套。精選專利C-ANTI 6 COMPLEX甜橙精油配合沒藥醇、乳木果等天然成分，能夠迅速舒緩乾癢與敏感泛紅，抗菌止癢，增強鎖水屏障並軟化角質硬皮，全方位滋潤及修復雙手。
測試實證100%用家同意^有效緩解痕癢、龜裂、紅腫、乾燥、硬皮5大主婦手徵狀，特別適合乾燥肌、濕敏、主婦手人士使用。
與其他護手產品不同，尚護健「甜橙舒敏修護潤手霜」成分天然，無藥性及類固醇，卻在滋潤雙手同時有效抗菌止癢。使用時散發淡淡天然橙木香，幫助舒緩身心壓力，給您溫和而有效的護理體驗，讓雙手時刻保持柔嫩光滑。
售價︰$129/50ml瑞士製造
萬寧藥劑部及官網有售
轉季護膚推介好物｜甜橙即效頭皮舒敏噴霧
轉季時除了面部及身體肌膚容易過敏，更要好好護理頭皮健康，以免因過度乾燥而出現頭皮痕癢脫皮的情況。尚護健「甜橙即效頭皮舒敏噴霧」以專利C-ANTI 6 COMPLEX甜橙精油配搭摩洛哥堅果、尤加利及檸檬等天然精油，即時滲透至頭皮毛囊和髮絲，迅速穩定頭皮狀態。測試實證，4星期*顯著改善因頭皮敏感引起的痕癢、泛紅、乾燥、脫皮等問題。
甜橙頭皮噴霧成分天然，不含類固醇、酒精及香料，並通過皮膚敏感測試。只需輕輕噴在問題頭皮上並輕輕按摩，即可速效穩定頭皮狀態，有效抗菌及鎮靜紅腫、痕癢及敏感泛紅，讓頭皮煥發新生！
售價︰$169/30ml 意大利製造
萬寧藥劑部及官網有售
* Trial and self assessment from 20 users with sensitive scalp conducted by LARUS PHARMA SRL, Italy, DEC 2022.
^Trial and self assessment from 50 users conducted by LARUS PHARMA SRL, Italy, Sep 2022