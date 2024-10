轉季護膚｜敏感肌秋冬膚況轉差？必睇5大護膚攻略 同場加映︰6大CP值高好物推介

轉季時除了面部及身體肌膚容易過敏,更要好好護理頭皮健康,以免因過度乾燥而出現頭皮痕癢脫皮的情況。尚護健「甜橙即效頭皮舒敏噴霧」以專利C-ANTI 6 COMPLEX甜橙精油配搭摩洛哥堅果、尤加利及檸檬等天然精油,即時滲透至頭皮毛囊和髮絲,迅速穩定頭皮狀態。測試實證,4星期*顯著改善因頭皮敏感引起的痕癢、泛紅、乾燥、脫皮等問題。

甜橙頭皮噴霧成分天然,不含類固醇、酒精及香料,並通過皮膚敏感測試。只需輕輕噴在問題頭皮上並輕輕按摩,即可速效穩定頭皮狀態,有效抗菌及鎮靜紅腫、痕癢及敏感泛紅,讓頭皮煥發新生!

售價︰$169/30ml 意大利製造

萬寧藥劑部及官網有售

* Trial and self assessment from 20 users with sensitive scalp conducted by LARUS PHARMA SRL, Italy, DEC 2022.

^Trial and self assessment from 50 users conducted by LARUS PHARMA SRL, Italy, Sep 2022