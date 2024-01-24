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2024-01-24 17:20:00

農曆新年2024｜點樣向外國同事拜年？ 一文教你流利賀新歲！ 附龍年限定祝福語

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農曆新年2024｜點樣向外國同事拜年？ 一文教你流利賀新歲！ 附龍年限定祝福語

農曆新年2024｜點樣向外國同事拜年？ 一文教你流利賀新歲！ 附龍年限定祝福語

農曆新年將至，龍年除了龍馬精神外，還有甚麼與小朋友、長輩、同事、老闆/上司拜年的祝福語？如果遇到外國朋友如何用英文表達Year of the Dragon的新年祝福語？而賀年最忌講錯不吉利的說話，有甚麼用字為新年的禁忌，《am730》為讀者將疑問一掃而空，祝大家事事順利，龍年大吉。

龍年祝福語｜老少咸宜

龍年祝福語｜老少咸宜

龍年祝福語｜老少咸宜

  • 龍馬精神（意思︰精力充沛）
  • 龍鳳呈祥（意思︰喜事連連）
  • 龍年大吉（意思︰幸運降臨）
  • 魚躍龍門（意思︰事業有成）
  • 龍騰虎躍（意思︰勇往直前）
  • 人中龍鳳（意思︰才華出眾）
  • 龍躍千里，前程錦繡（意思︰前途光明）
  • 萬事如意，龍馬精神（意思︰事事順利）
  • 龍年發財，喜事連連（意思︰財源廣進）
  • 龍舞雲川，喜氣洋洋（意思︰喜氣洋洋）
  • 龍舞九天，好運連連（意思︰好運連連）
  • 舞龍迎春，好事如潮（意思︰喜事不斷）
  • 龍舞雲端，喜樂無邊（意思︰喜慶不斷）
  • 龍鳳呈祥，幸福美滿（意思︰幸福美滿）
  • 舞龍耀新春，福臨門戶（意思︰福氣降臨）
農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖）

龍年祝福語｜長輩

  • 身壯力健
  • 萬壽無疆
  • 大吉大利
  • 事事如意
  • 一路發財
  • 闔家平安
  • 富貴有餘
  • 福壽雙全
  • 五福臨門
  • 財源廣進
  • 恭喜發財
  • 招財進寶
  • 年年高升
  • 日日見財
龍年祝福語｜小孩

龍年祝福語｜小孩

龍年祝福語｜小孩

  • 學業進步
  • 身體健康
  • 笑口常開
  • 步步高升
  • 平安喜樂
  • 前程似錦
  • 快高長大
  • 聰明伶俐
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龍年祝福語｜同事、上司

龍年祝福語｜同事、上司

龍年祝福語｜同事、上司

  • 旗開得勝
  • 如魚得水
  • 飛黃騰達
  • 鴻圖大展
  • 馬到功成
  • 扭轉乾坤
  • 步步高升
  • 事業有成
  • 前程似錦
  • 力爭上遊
  • 工作順利
  • 魚躍鳶飛
  • 生意興隆 
  • 花開富貴 
  • 客似雲來  
  • 門庭若市 
  • 貴客盈門 
  • 三陽開泰 
  • 萬商雲集 
  • 開市大順 
  • 大業千秋 
  • 八方來財 
  • 實業昌隆
龍年祝福語｜外國朋友

龍年祝福語｜外國朋友

龍年祝福語｜外國朋友

遇到外國朋友時，除了「Happy Chinese New Year! 」，更可以說：

  • 龍年行大運

Wish you good luck in the year of the dragon.

  • 恭喜發財

May you be happy and prosperous.

  • 萬事如意

May everything goes well for you.

  • 笑口常開

May your year be filled with an abundance of smiles and laughter.

  • 年年有餘

Surplus & abundance year after year.
 

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龍年祝福語｜禁忌

龍年祝福語｜禁忌

龍年祝福語｜禁忌

在中國文化中，新年祝賀詞禁忌，例如，不要使用與死亡、病痛、失敗、貧窮、分離、破裂、悲傷、犯罪、戰爭、災難等負面事件相關的詞語。此外，不要使用與數字4相關的詞語，因為它在中國文化中被視為不吉利的數字1。

避免使用病痛或不幸的詞語：請不要在祝賀詞中提到疾病、災難或其他不幸的話題，以免給對方帶來壓力或不悅。

避免過於俏皮或幽默的詞句：在職場中，過於俏皮或幽默的祝福語可能會被誤解或引起誤會，因此最好選擇正式、尊重的祝福詞語，避免因拜年而不快。

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