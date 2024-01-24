農曆新年2024｜點樣向外國同事拜年？ 一文教你流利賀新歲！ 附龍年限定祝福語

農曆新年將至，龍年除了龍馬精神外，還有甚麼與小朋友、長輩、同事、老闆/上司拜年的祝福語？如果遇到外國朋友如何用英文表達Year of the Dragon的新年祝福語？而賀年最忌講錯不吉利的說話，有甚麼用字為新年的禁忌，《am730》為讀者將疑問一掃而空，祝大家事事順利，龍年大吉。
龍年祝福語｜老少咸宜
- 龍馬精神（意思︰精力充沛）
- 龍鳳呈祥（意思︰喜事連連）
- 龍年大吉（意思︰幸運降臨）
- 魚躍龍門（意思︰事業有成）
- 龍騰虎躍（意思︰勇往直前）
- 人中龍鳳（意思︰才華出眾）
- 龍躍千里，前程錦繡（意思︰前途光明）
- 萬事如意，龍馬精神（意思︰事事順利）
- 龍年發財，喜事連連（意思︰財源廣進）
- 龍舞雲川，喜氣洋洋（意思︰喜氣洋洋）
- 龍舞九天，好運連連（意思︰好運連連）
- 舞龍迎春，好事如潮（意思︰喜事不斷）
- 龍舞雲端，喜樂無邊（意思︰喜慶不斷）
- 龍鳳呈祥，幸福美滿（意思︰幸福美滿）
- 舞龍耀新春，福臨門戶（意思︰福氣降臨）
龍年祝福語｜長輩
- 身壯力健
- 萬壽無疆
- 大吉大利
- 事事如意
- 一路發財
- 闔家平安
- 富貴有餘
- 福壽雙全
- 五福臨門
- 財源廣進
- 恭喜發財
- 招財進寶
- 年年高升
- 日日見財
龍年祝福語｜小孩
- 學業進步
- 身體健康
- 笑口常開
- 步步高升
- 平安喜樂
- 前程似錦
- 快高長大
- 聰明伶俐
龍年祝福語｜同事、上司
- 旗開得勝
- 如魚得水
- 飛黃騰達
- 鴻圖大展
- 馬到功成
- 扭轉乾坤
- 步步高升
- 事業有成
- 前程似錦
- 力爭上遊
- 工作順利
- 魚躍鳶飛
- 生意興隆
- 花開富貴
- 客似雲來
- 門庭若市
- 貴客盈門
- 三陽開泰
- 萬商雲集
- 開市大順
- 大業千秋
- 八方來財
- 實業昌隆
龍年祝福語｜外國朋友
遇到外國朋友時，除了「Happy Chinese New Year! 」，更可以說：
- 龍年行大運
Wish you good luck in the year of the dragon.
- 恭喜發財
May you be happy and prosperous.
- 萬事如意
May everything goes well for you.
- 笑口常開
May your year be filled with an abundance of smiles and laughter.
- 年年有餘
Surplus & abundance year after year.
龍年祝福語｜禁忌
在中國文化中，新年祝賀詞禁忌，例如，不要使用與死亡、病痛、失敗、貧窮、分離、破裂、悲傷、犯罪、戰爭、災難等負面事件相關的詞語。此外，不要使用與數字4相關的詞語，因為它在中國文化中被視為不吉利的數字1。
避免使用病痛或不幸的詞語：請不要在祝賀詞中提到疾病、災難或其他不幸的話題，以免給對方帶來壓力或不悅。
避免過於俏皮或幽默的詞句：在職場中，過於俏皮或幽默的祝福語可能會被誤解或引起誤會，因此最好選擇正式、尊重的祝福詞語，避免因拜年而不快。