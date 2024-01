農曆新年2024｜點樣向外國同事拜年？ 一文教你流利賀新歲！ 附龍年限定祝福語

農曆新年將至,龍年除了龍馬精神外,還有甚麼與小朋友、長輩、同事、老闆/上司拜年的祝福語?如果遇到外國朋友如何用英文表達Year of the Dragon的新年祝福語?而賀年最忌講錯不吉利的說話,有甚麼用字為新年的禁忌,《am730》為讀者將疑問一掃而空,祝大家事事順利,龍年大吉。

龍年祝福語|外國朋友

遇到外國朋友時,除了「Happy Chinese New Year! 」,更可以說:

龍年行大運

Wish you good luck in the year of the dragon.

恭喜發財

May you be happy and prosperous.

萬事如意

May everything goes well for you.

笑口常開

May your year be filled with an abundance of smiles and laughter.

年年有餘

Surplus & abundance year after year.