長期戴口罩的日子，不少女生都少用了底妝產品，不過如果想膚質看上去更好，還是塗上粉底較好。踏入6月愈來愈熱，令溶妝機會大增，這個時候最好選用透薄又輕盈的cushion，今季新出不少氣墊粉底，更有吸睛又時尚的氣墊粉盒，今次就盤點5款最新推出的大熱氣墊粉底。
文：Abby
Christian Louboutin Beauty
鑽石亮肌氣墊粉底 SPF 30．PA++
粉底盒 $610、補充裝 $430
乳液般的清新輕盈配方，帶來輕薄質感，中度至高度的遮瑕效果可修飾瑕疵、提亮和均勻膚色，配方更加入鑽石微粒，展現細緻柔光，打造完美均勻、自然光澤的無瑕妝感。粉底盒採用手工刺繡工藝，精細設計的金色奢華徽章配上王冠標誌，搭配品牌愛用的紅色，細緻奢華。
GUERLAIN
金鑽修顏氣墊 SPF40．PA+++
$620/15g
妝效明亮啞緻，配方加入微量24K金，化妝同時護膚，高效平滑肌膚，顯得飽滿豐盈，且能持續保濕及對抗光老化，調節面部易泛油光的部位。粉盒盒面鏤刻上精緻的雙G圖案，小巧設計方便補妝。
Dior恆久貼肌亮澤氣墊粉底
(Dioriviera 珍藏版) $625
恆久貼肌氣墊粉底今季換上Bayadère圖騰，高顏值設計令化妝品即時充滿時尚感。氣墊粉底遮瑕度高，可以修飾同時均勻膚色，塑造清新亮澤妝效。同時具備高SPF防曬度，保護肌膚免受環境侵害，並有剔透啞緻及水潤光感2款妝效可選，靈活地配合不同女士需要。
NARS水光金限量版
水光氣墊粉底 SPF 50+．PA+++ $410
粉底盒設計典雅時尚，煥發華麗氣場。水光氣墊粉底可自由調控遮瑕度，即時勻淨膚色，塑造水潤光感。另加入防禦複合物，有助減低因城市污染、藍光、懸浮碳微粒、壓力與疲勞而產生的侵害。
Burberry Beauty霧柔煥采氣墊粉底$520
質感輕盈，提供中度至全面遮瑕度，而且防汗防脫妝，締造清爽無瑕的天然啞緻妝容。富含竹子粉及木棉花兩種護膚成分，有助強效鎖水，並提供抗污染和抗氧化功效，持續使用可重整肌膚結構，改善膚質。