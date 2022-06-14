長期戴口罩的日子，不少女生都少用了底妝產品，不過如果想膚質看上去更好，還是塗上粉底較好。踏入6月愈來愈熱，令溶妝機會大增，這個時候最好選用透薄又輕盈的cushion，今季新出不少氣墊粉底，更有吸睛又時尚的氣墊粉盒，今次就盤點5款最新推出的大熱氣墊粉底。

文：Abby

Christian Louboutin Beauty

鑽石亮肌氣墊粉底 SPF 30．PA++

粉底盒 $610、補充裝 $430

乳液般的清新輕盈配方，帶來輕薄質感，中度至高度的遮瑕效果可修飾瑕疵、提亮和均勻膚色，配方更加入鑽石微粒，展現細緻柔光，打造完美均勻、自然光澤的無瑕妝感。粉底盒採用手工刺繡工藝，精細設計的金色奢華徽章配上王冠標誌，搭配品牌愛用的紅色，細緻奢華。

GUERLAIN

金鑽修顏氣墊 SPF40．PA+++

$620/15g

妝效明亮啞緻，配方加入微量24K金，化妝同時護膚，高效平滑肌膚，顯得飽滿豐盈，且能持續保濕及對抗光老化，調節面部易泛油光的部位。粉盒盒面鏤刻上精緻的雙G圖案，小巧設計方便補妝。