Dyson體驗店丨落戶沙田新城市廣場 最大Dyson Beauty Lab 可預約洗吹造型服務

Dyson宣布香港第二間Dyson體驗店正式進駐沙田新城市廣場，並將於本周日(6月5日)投入服務，屆時沙田店將為成為全港最大的Dyso體驗店。店內除了陳列Dyson空氣清新機與吸塵機兩大人氣系列產品外，亦首創Beauty Lab美髮專區供大家親身體驗，同場還特設乾髮造型服務，大家可預約洗吹服務，從中嘗試Dyson美髮產品的便利。

獨家個人化客製禮品服務

在Beauty Lab美髮專區，大家可試用Dyson Airwrap多功能造型器、Dyson Supersonic風筒及Dyson Corrale直捲髮造型器。而且新體驗店更首推Beauty Lab美髮專區預約造型體驗，只須350港元，產品專家會提供護髮及使用Dyson美髮產品的建議和心得，讓用家了解如何在家中也可輕鬆塑造媲美專業效果的美髮造型。

此外，從Dyson直接購買可選購體驗店的獨家產品型號和限定產品配色，而所有購買Dyson美髮產品的顧客，均可到個人化服務區享用禮品包裝服務。Dyson Airwrap多功能造型器配有精裝禮盒，大家亦可從多種鋁材中選擇喜愛的顏色以刻印壓自己或收禮人名字的英文縮寫。官方指從7月開始，沙田店將獨家提供Dyson Airwrap多功能造型器配件的客製服務；註冊成為myDyson會員，更可享有獨家優惠和特別折扣。