EVOLCARE益生菌護膚 平衡肌膚微生態

世界有好人與壞人，肌膚也都一樣。肌膚表面存在著益(好)與害(壞)細菌，組成微生態系統。不過日常生活中的污染物、溫度變化、紫外線及壓力等，均會干擾或破壞肌膚微生態，所以要養成好肌膚或擊退「口罩肌」，首要是維持微生態平衡。

於瑞士研發的Clean Beauty品牌EVOLCARE，針對愈來愈普及「口罩肌」問題，特別推出100%純素配方的「益生菌護膚系列」，包括Harmony益生菌平衡爽膚水、Rosé益生菌修護精華、Serene益生元輕盈面霜。配方加入乳酸桿菌發酵物及多種從天然成分提煉的益生元，如α-葡聚糖寡糖、菊粉、果糖，促進益菌的健康生長，由益菌抑制害菌，重新平衡肌膚微生態，鞏固肌膚屏障，減少炎症發生，維持肌膚健康。

品牌的另一賣點是採用即開即用的便攜獨立包裝，確保成分最高效、新鮮及衛生，並減少使用合成防腐劑，方便運動後簡單護膚、Glamping或Staycation使用。