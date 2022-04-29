EVOLCARE益生菌護膚 平衡肌膚微生態

世界有好人與壞人，肌膚也都一樣。肌膚表面存在著益(好)與害(壞)細菌，組成微生態系統。不過日常生活中的污染物、溫度變化、紫外線及壓力等，均會干擾或破壞肌膚微生態，所以要養成好肌膚或擊退「口罩肌」，首要是維持微生態平衡。
於瑞士研發的Clean Beauty品牌EVOLCARE，針對愈來愈普及「口罩肌」問題，特別推出100%純素配方的「益生菌護膚系列」，包括Harmony益生菌平衡爽膚水、Rosé益生菌修護精華、Serene益生元輕盈面霜。配方加入乳酸桿菌發酵物及多種從天然成分提煉的益生元，如α-葡聚糖寡糖、菊粉、果糖，促進益菌的健康生長，由益菌抑制害菌，重新平衡肌膚微生態，鞏固肌膚屏障，減少炎症發生，維持肌膚健康。
品牌的另一賣點是採用即開即用的便攜獨立包裝，確保成分最高效、新鮮及衛生，並減少使用合成防腐劑，方便運動後簡單護膚、Glamping或Staycation使用。
第1步：
Harmony益生菌平衡爽膚水 $200(1mL x 30pcs)
有效對抗泛紅、均勻明亮膚色，舒緩「口罩肌」的皮脂分泌及暗瘡粉刺問題，改善肌膚防禦力，並開啟後續吸收通道。
第2步：
Rosé益生菌修護精華 $350 (0.5mL x 30pcs)
有助平滑細緻肌膚，具抗敏抗炎抑菌作用，鞏固肌膚屏障，舒緩及修復因「口罩肌」、紫外線及污染帶來的不適，讓肌膚重拾粉嫩健康。
第3步：
Serene益生元輕盈面霜 $320
(1mL x 30pcs)
有助穩定肌膚微生態，舒緩鎮靜脆弱肌膚，並抗炎抗氧化、增強免疫力及減少細紋形成，令肌膚持久柔滑飽滿。