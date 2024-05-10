MUJI推出全新護膚系列　日本超高人氣保濕乳液

無印良品今個春季推出全新配方護膚系列，為不同肌膚提供更全面的護理。全新配方的敏感肌護膚系列及水凝保濕護膚系列採用多種天然成分製成，有助修復因肌膚角質層受損而導致的各種狀況，使肌膚呈現健康的狀態。護膚產品更推出全新發酵護膚系列，能有效去除老化角質層，使保濕因子更容易滲透至角質層，全面提升肌膚保濕能力。

爽膚水及滋潤乳液備有清爽、保濕及高保濕三種質感。部份產品更備有補充裝及便攜式尺寸可供選擇。

全新配方敏感肌護膚系列保留使用天然水的特點，增加了多種天然保濕成分製成，包含3種植物萃取物(尤加利葉萃取物、馬齒莧萃取物、柚子籽萃取物)、敏感肌膚最常缺乏的5種胺基酸(丙胺酸、精胺酸、谷氨酸鈉、絲胺酸、脯胺酸)和神經醯胺，產品更為親膚及提升肌膚保濕能力，肌膚保持健康水潤。是次系列更推出全新爽膚水保濕乳液，以植物角鯊烷混合物作保濕成份，一瓶可輕鬆完成肌膚護理。

無印良品已於四月下旬推出全新發酵導入美容液，是較早前已發售的發酵護膚系列中的新產品。產品配方包含由無印良品自主研發的保濕成分–米糠發酵液，着重加強肌膚保濕力，讓肌膚潤滑緊緻。美容液亦可同時與同系列淨肌水及發酵導入精華液搭配使用，全面提升肌膚保濕效果，使肌膚呈現健康水潤的狀態。

護膚產品採用天然成分

所有護膚產品系列不添加合成香料、不含色素、不含礦物油、不含化學防腐劑Paraben、不含酒精、弱酸性及經過過敏測試 (各人皮膚對產品的反應則因人而異，個別人士亦有可能發生過敏現象)。

塑膠空瓶可回收

無印良品一直向大眾傳遞可持續生活理念，透過回收及循環再造成為再生資源，減少對環境的傷害，從日常生活培養環保習慣。所有護膚產品的塑膠瓶包裝均採用100% PET再生塑膠製成。

顧客可將清洗乾淨的無印良品護膚及化妝品塑膠空瓶，帶往無印良品指定店舖的塑膠瓶回收箱進行回收，而回收的塑膠空瓶將製成其他產品。