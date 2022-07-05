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2022-07-05 04:29:05
日報

YSL智能唇膏機 自己調製專屬顏色

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YSL智能唇膏機 自己調製專屬顏色
YSL

智能唇彩調製機及唇彩套裝 $3,900

大家對於唇膏的認知，多數都是支狀。YSL最近推出ROUGE SUR MESURE智能唇膏調製機，不單可以調製出自己喜歡的顏色，不怕與人撞色，調好的唇膏再直接放到圓形唇色盒，帶出街補妝方便又時尚。

這個調製機可以說是近年美妝界的突破產品，目前已擁有14項專利，當中焦點是可混合及調配專屬唇色的系統。香港目前共推出紅色、裸色、橘色3大色系，每款色調均有3支同色系唇彩，可混合約1,000款顏色。使用方法亦非常簡單，先將唇彩放入機內，之後透過手機程式創作專屬唇色，經程式模擬用於唇上，確認後唇膏就會出現於唇彩盒中，方便攜帶使用。智能技術能偵測每支顏色柱內置的晶片，更可以追蹤開啟日期及分量，不用擔心唇彩過期。唇膏的絲絨觸感帶來霧感妝效，柔潤油霜狀基底，令妝感舒適且妝效持久。

如果你有選擇困難症，手機程式提出3種創意方式，讓你調配「命定顏色」：第一個是透過「唇色色譜」，色譜提供逾千種色彩，利用顏色輪可找出每種色系，由淺色至深色慢慢挑選色彩。另一個方式是利用「色彩辨認技術」，用手機掃描某種指定顏色，系統就可找出相同唇色。最後亦可以為想穿的服飾拍照，演算法會依據色彩調和定律，自動調配色彩建議。唇膏機即日起開始發售，消息指全港只有數百部，所以打算入手的女生就要快點行動了！

YSL

只要掃描指定物品，系統就會找出相同唇色。

YSL

每個色系都有3支唇彩，包括淺色、深色及用於調配冷暖調的色柱組成，不過要留意不同色系的色柱不能混合使用。

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隨機附上的可攜伸縮唇掃。

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備有紅色、裸色、橘色3大色系。(左一至三)

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用家可利用顏色輪找出不同顏色，記者試用過有點像平日photoshop選色的用法，簡單精準。

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