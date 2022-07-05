YSL智能唇膏機 自己調製專屬顏色

大家對於唇膏的認知，多數都是支狀。YSL最近推出ROUGE SUR MESURE智能唇膏調製機，不單可以調製出自己喜歡的顏色，不怕與人撞色，調好的唇膏再直接放到圓形唇色盒，帶出街補妝方便又時尚。

這個調製機可以說是近年美妝界的突破產品，目前已擁有14項專利，當中焦點是可混合及調配專屬唇色的系統。香港目前共推出紅色、裸色、橘色3大色系，每款色調均有3支同色系唇彩，可混合約1,000款顏色。使用方法亦非常簡單，先將唇彩放入機內，之後透過手機程式創作專屬唇色，經程式模擬用於唇上，確認後唇膏就會出現於唇彩盒中，方便攜帶使用。智能技術能偵測每支顏色柱內置的晶片，更可以追蹤開啟日期及分量，不用擔心唇彩過期。唇膏的絲絨觸感帶來霧感妝效，柔潤油霜狀基底，令妝感舒適且妝效持久。

如果你有選擇困難症，手機程式提出3種創意方式，讓你調配「命定顏色」：第一個是透過「唇色色譜」，色譜提供逾千種色彩，利用顏色輪可找出每種色系，由淺色至深色慢慢挑選色彩。另一個方式是利用「色彩辨認技術」，用手機掃描某種指定顏色，系統就可找出相同唇色。最後亦可以為想穿的服飾拍照，演算法會依據色彩調和定律，自動調配色彩建議。唇膏機即日起開始發售，消息指全港只有數百部，所以打算入手的女生就要快點行動了！