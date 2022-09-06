女神護髮｜欣宜分享護髮造型心得 黑白造型演繹不同女神風格

ghd早前聯乘鄭欣宜(Joyce)發放美髮self-styling短片，引來全城熱話，不少網民都大讚Joyce的技巧媲美髮型師。ghd日前發放新一輯廣告照，Joyce以黑白對比造型亮相，以一黑一白的打扮演釋黑白兩色的ghd Platinum+專業智能造型夾。在黑色造型中，Joyce身穿華麗晚裝長裙，以一頭復古曲髮現身，眉目間流露自信氣質；白色造型照帶出她率真的一面，輕柔的波浪曲髮配以一身休閒牛仔褲，造型簡約但精緻。

Styling 前做好打底 Joyce更分享自己的護髮造型心得，「我喜歡波浪型曲髮，因為可以令頭髮顯得豐盈。平日會用ghd Platinum+靈活捲出理想鬈曲度，同步即時撫平毛躁髮絲。Styling前，我會使用ghd抗熱防護噴霧打底，保護秀髮之餘，令造型更持久。然後使用Platinum+，我會把頭髮分4至6份，再逐一夾出自然曲髮，最後才處理瀏海造型。」

她建議女生用心選擇適合自己的造型工具，能為造型節省不少時間，使用時更得心應手。而ghd Platinum+只需20秒預熱時間，5至10分鐘便能做到直髮或曲髮造型，頭髮立即順滑又有光澤感，方便之餘極易操控，自己動手都可以做出一頭漂亮髮型。