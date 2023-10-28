奶龍來港｜人氣「奶龍」首登香港 6米高彈跳樂園/奶龍盲盒/夾公仔機

最近於通訊軟體爆紅的搞笑sticker公仔「奶龍」，將首次現身香港，於樂富廣場陪大家歡度聖誕。現場不單有4米高巨型充氣奶龍，更有以奶龍作為主題的吹氣彈跳樂園，讓小朋友盡情放電。「夾走奶龍公仔機」讓大家一試手氣，「奶龍的日常系列」盲盒亦將首次於香港公開發售，各位「奶粉」不要錯過！

「奶龍」這隻呆萌的黃色小胖龍不但表情多、招積搞鬼，更十分「為食」。奶龍將於今個聖誕到訪領展樂富廣場，展開一場「Foodie Adventure為食之旅」，與一眾粉絲見面狂歡。商場特設三大「為食」打卡位，送上馬卡龍、雪糕和聖誕特色熱飲「打卡」，製造難忘的甜蜜回憶。另一主打是總長達22米、高6米奶龍「巨型彈跳樂園」，令一眾小朋友可以盡情「放電」，奶龍人偶在指定日子更會驚喜現身，與大家近距離「Selfie」，大派粉絲福利。

大家更可以挑戰「夾走奶龍公仔機」，夾走一系列奶龍周邊商品，包括公仔及鎖匙扣。除此之外，活動更推出實用精品消費換領活動，以及限定快閃店，「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，粉絲們記得密切留意。適逢聖誕佳節臨近，商場更為大人小朋友安排不同的創意工作坊，令冬日聖誕旅程更多姿多彩。