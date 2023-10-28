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生活
2023-10-28 13:00:00

奶龍來港｜人氣「奶龍」首登香港 6米高彈跳樂園/奶龍盲盒/夾公仔機

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奶龍來港｜人氣「奶龍」首登香港 6米高彈跳樂園/奶龍盲盒/夾公仔機

奶龍來港｜人氣「奶龍」首登香港 6米高彈跳樂園/奶龍盲盒/夾公仔機

最近於通訊軟體爆紅的搞笑sticker公仔「奶龍」，將首次現身香港，於樂富廣場陪大家歡度聖誕。現場不單有4米高巨型充氣奶龍，更有以奶龍作為主題的吹氣彈跳樂園，讓小朋友盡情放電。「夾走奶龍公仔機」讓大家一試手氣，「奶龍的日常系列」盲盒亦將首次於香港公開發售，各位「奶粉」不要錯過！

奶龍來港｜人氣「奶龍」首登香港 6米高彈跳樂園/奶龍盲盒/夾公仔機

奶龍來港｜人氣「奶龍」首登香港 6米高彈跳樂園/奶龍盲盒/夾公仔機

「奶龍」這隻呆萌的黃色小胖龍不但表情多、招積搞鬼，更十分「為食」。奶龍將於今個聖誕到訪領展樂富廣場，展開一場「Foodie Adventure為食之旅」，與一眾粉絲見面狂歡。商場特設三大「為食」打卡位，送上馬卡龍、雪糕和聖誕特色熱飲「打卡」，製造難忘的甜蜜回憶。另一主打是總長達22米、高6米奶龍「巨型彈跳樂園」，令一眾小朋友可以盡情「放電」，奶龍人偶在指定日子更會驚喜現身，與大家近距離「Selfie」，大派粉絲福利。

4米高巨型充氣奶龍：為食奶龍擺出招積搞鬼的甫士，恭候各位粉絲光臨。 奶龍甜點派對：奶龍送上美食甜點，包括馬卡龍、雪糕和聖誕特色熱飲，跟大家歡度佳節。 奶龍甜點派對：奶龍送上美食甜點，包括馬卡龍、雪糕和聖誕特色熱飲，跟大家歡度佳節。 奶龍巨型彈跳樂園：以奶龍作為主題的吹氣彈跳樂園，彈跳力十足，有巨型滑梯及甜點障礙賽，等待各位小朋友來挑戰。 奶龍巨型彈跳樂園：以奶龍作為主題的吹氣彈跳樂園，彈跳力十足，有巨型滑梯及甜點障礙賽，等待各位小朋友來挑戰。 奶龍巨型彈跳樂園：以奶龍作為主題的吹氣彈跳樂園，彈跳力十足，有巨型滑梯及甜點障礙賽，等待各位小朋友來挑戰。 奶龍巨型彈跳樂園：以奶龍作為主題的吹氣彈跳樂園，彈跳力十足，有巨型滑梯及甜點障礙賽，等待各位小朋友來挑戰。

大家更可以挑戰「夾走奶龍公仔機」，夾走一系列奶龍周邊商品，包括公仔及鎖匙扣。除此之外，活動更推出實用精品消費換領活動，以及限定快閃店，「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，粉絲們記得密切留意。適逢聖誕佳節臨近，商場更為大人小朋友安排不同的創意工作坊，令冬日聖誕旅程更多姿多彩。

「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，一眾鐵粉可於指定日子和時間到樂富廣場選購。 「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，一眾鐵粉可於指定日子和時間到樂富廣場選購。 「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，一眾鐵粉可於指定日子和時間到樂富廣場選購。 「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，一眾鐵粉可於指定日子和時間到樂富廣場選購。 「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，一眾鐵粉可於指定日子和時間到樂富廣場選購。 「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，一眾鐵粉可於指定日子和時間到樂富廣場選購。 「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，一眾鐵粉可於指定日子和時間到樂富廣場選購。 「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，一眾鐵粉可於指定日子和時間到樂富廣場選購。 「奶龍的日常系列」盲盒將首次於香港公開發售，一眾鐵粉可於指定日子和時間到樂富廣場選購。
夾走奶龍公仔機 夾走奶龍公仔機 夾走奶龍公仔機 夾走奶龍公仔機 奶龍聖誕工作坊：樂富廣場將會在12月特設3大主題工作坊，包括香料酒調製工作坊及手作工作坊。 奶龍聖誕工作坊：樂富廣場將會在12月特設3大主題工作坊，包括香料酒調製工作坊及手作工作坊。

奶龍 x 樂富廣場「Foodie Adventure 為食之旅」

日期：20231122日至2024120

時間：上午10時至下午8

地點：樂富廣場B區戶外休憩用地及A區美食坊

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