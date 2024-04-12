奶龍跑2024｜早鳥優惠、報名連結、選手包一文睇清

奶龍跑2024將於6月16日父親節舉行，由灣仔海濱長廊出發，於維港景色的映襯下迎來全港首個由第七印象文化傳媒及羚邦集團官方授權的奶龍大型跑步活動—「中銀理財」FamilyMAX x「大家減齡」呈獻：「奶龍 Family & Friends 減齡 Get! Wet! Run!」。是次活動設有1公里、2公里及4公里三項賽事，大家可以挑戰個人賽，亦可邀請家人朋友組隊同賀香港跑步盛事！

參與1公里賽事的跑手更可以挑戰全港首個加入水槍元素的路跑，與奶龍一齊化身「神槍手」！不同項目的選手包不同，奶龍粉絲要留意。