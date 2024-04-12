奶龍跑2024｜早鳥優惠、報名連結、選手包一文睇清

奶龍跑2024將於6月16日父親節舉行，由灣仔海濱長廊出發，於維港景色的映襯下迎來全港首個由第七印象文化傳媒及羚邦集團官方授權的奶龍大型跑步活動—「中銀理財」FamilyMAX x「大家減齡」呈獻：「奶龍 Family & Friends 減齡 Get! Wet! Run!」。是次活動設有1公里、2公里及4公里三項賽事，大家可以挑戰個人賽，亦可邀請家人朋友組隊同賀香港跑步盛事！
參與1公里賽事的跑手更可以挑戰全港首個加入水槍元素的路跑，與奶龍一齊化身「神槍手」！不同項目的選手包不同，奶龍粉絲要留意。
奶龍跑2024於2024年6月16日 （星期日）父親節假灣仔海濱長廊舉行，設有三項賽事，包括１公里水槍探險戰，讓大家破天荒於跑步同時大玩水槍；２公里賽事(個人/朋友組)及4公里賽事(個人/朋友組) ，歡迎大家帶同家人朋友一起釋放汗水，做運動減齡。活動當日萌爆的奶龍更會驚喜現身，親臨現場為大家打氣。
奶龍跑2024早鳥優惠-鎖匙扣
奶龍跑2024門票將由今日（4月12日）開始於Klook平台獨家預售，凡於4月12號早上10點至4月14日晚上11時59分成功於Klook平台報名後，可享早鳥優惠，獲得「奶龍公仔鎖匙扣」一隻，預早和奶龍操fit身體，齊齊衝線。
與奶龍齊齊起跑、齊齊運動，必定需要配襯專屬裝備！每位成功報名參加的跑手，均可獲得相關報名項目的「中銀理財」FamilyMAX x「大家減齡」呈獻：奶龍 Family & Friends 減齡 Get! Wet! Run! 選手包一套，其中包括「活動限定奶龍T-shirt」 1件、「活動限定奶龍毛巾」1條 及「活動限定奶龍號碼布」1塊，參與1公里水槍探險戰的選手更可獲活動限定水槍背囊１個，盡情體驗跑步的熱鬧氣氛！成功完成賽事，均可即場獲頒發「中銀理財」FamilyMAX x「大家減齡」呈獻：奶龍 Family & Friends 減齡 Get! Wet! Run!紀念獎牌 1枚。
奶龍跑2024選手包
- 1公里水槍探險戰︰水槍、變色T-shirt、毛巾、號碼布、獎牌 (完賽後派發)
- 2公里及4公里賽事個人組︰個人組T-shirt x1、毛巾、號碼布、獎牌 (完賽後派發)
- 2公里及4公里賽朋友組︰朋友組T-shirt x 2/3、毛巾x2/3、號碼布x2/3、獎牌x2/3(完賽後派發)
奶龍 Family & Friends 減齡 Get! Wet！Run!詳情
日期︰6月16日（星期日）
地點︰灣仔海濱長廊
- 1公里水槍探險戰
- 2公里個人組
- 2公里朋友組 (2人/3人)
- 4 公里個人組
- 4 公里朋友組 (2人/3人)
奶龍跑報名費用︰1公里水槍探險戰$420
2公里及4公里賽個人組$360
2公里及4公里賽朋友組$620/2人 HK$920/3人