奶龍首登香港成樂富好去處！6米高彈跳樂園/奶龍盲盒/夾公仔機(多圖)

樂富好去處｜人氣「奶龍」首登香港 ！6米高彈跳樂園/奶龍盲盒/夾公仔機

最近於通訊軟體爆紅的搞笑sticker公仔「奶龍」，將首次現身香港，於樂富廣場陪大家歡度聖誕。現場不單有4米高巨型充氣奶龍，更有以奶龍作為主題的吹氣彈跳樂園，讓小朋友盡情放電。「夾走奶龍公仔機」讓大家一試手氣，「奶龍的日常系列」盲盒亦將首次於香港公開發售，各位「奶粉」不要錯過！

「奶龍」這隻呆萌的黃色小胖龍不但表情多、招積搞鬼，更十分「為食」。奶龍將於今個聖誕到訪領展樂富廣場，展開一場「Foodie Adventure為食之旅」，與一眾粉絲見面狂歡。商場特設三大「為食」打卡位，送上馬卡龍、雪糕和聖誕特色熱飲「打卡」，製造難忘的甜蜜回憶。另一主打是總長達22米、高6米奶龍「巨型彈跳樂園」，令一眾小朋友可以盡情「放電」，奶龍人偶在指定日子更會驚喜現身，與大家近距離「Selfie」，大派粉絲福利。

可愛呆萌的奶龍，即將在樂富廣場展開美食冒險之旅。商場特別打造三大「為食」打卡位，在商場B區戶外休憩用地設有一座４米高巨型充氣奶龍裝置，首次以聖誕造型亮相，可愛地瞓身雞蛋仔上恭候各位光臨打卡。場內亦有掛滿奶龍裝飾的聖誕樹，散發濃濃聖誕氣氛。而在A區美食坊位置，奶龍更為大家送上至愛的美食甜點，包括馬卡龍、雪糕和聖誕特色熱飲，一起歡度佳節。

必玩6米高奶龍「巨型彈跳樂園」 讓小朋友盡情放電

商場B區戶外休憩用地特設奶龍「巨型彈跳樂園」遊樂設施，喜歡跑跑跳跳的小朋友必玩6米高滑梯，體驗從高處一瀡而下的快感。小朋友亦可暢玩障礙穿梭、攀爬挑戰，無拘無束地放電跳彈，跟奶龍一起放送歡樂。Link Up 會員只須在商場即日以電子貨幣消費累積消費滿300元或以上，便可換領即日「奶龍巨型彈跳樂園」一節入場券一張。

換領及活動日期：2023年11月22日至2024年1月20日

換領及活動時間：

星期一至四：中午12時至下午6時（每日9節；每節30分鐘）

星期五至日及公眾假期：上午10時至下午8時（每日20節；每節20分鐘）

換領及活動地點：樂富廣場B區戶外休憩用地*每節人數上限為50人，請於換領入場券前先向工作人員查詢可預約時段，每節時段名額有限，先到先得，換完即止。

*「巨型彈跳樂園」或會因應天氣情況而適時暫停開放，直至另行通知。而巨型彈跳樂園營業時間則維持不變。