好去處｜一連兩日奧比斯•依視路「眼鏡Look Look」大型嘉年華 大玩蒙眼體驗遊戲、學童視力篩查及精彩表演

當中包括被受矚目的全新奧比斯•依視路「眼鏡Look Look設計比賽」，鼓勵小朋友在創作中放眼世界，歡迎各位極具創意的小朋友報名參加，化身小小設計師，即席發揮小宇宙創作獨一無二的「蒙查查眼鏡」，每位參加者可獲頒證書及精美禮品包，冠軍作品更可額外獲得兒童驗眼服務一次、依視路星趣控近視控制鏡片1.59 Crizal Prevencia 鍍膜連Ray-Ban® 指定鏡架一副及高達HKD2,000書券，奧比斯亦會將作品正式印刷作社區護眼教學，廣發全港；其他豐富獎品包括兒童太陽眼鏡、證件套及筆袋，名額多達100個！首500名參賽者更可獲眼科飛機醫院積木一套，名額及獎品有限， 立即報名 取得禮品！

互動體驗、遊戲攤位及視力篩查 感受視力的寶貴

除了重頭戲眼鏡設計比賽，現場亦設有一系列既好玩又別具意義的互動遊戲、彩繪攤位、點字工作坊、造型氣球義賣及舞台表演，絕對是周末親子放電好推介，歡迎一家大小一同樂在其中！其中包括親子點字工作坊，讓大小朋友齊齊感受點字讀寫體驗；蒙眼瑜伽體驗及蒙眼街頭音樂，鼓勵孩子用心感觸視障人士的世界；「眼睛 BLING BLING 站」，免費為 6-12 歲兒童進行視力篩查，完成後更可換領紀念品一份！屆時，多個表演單位亦會在台上進行精彩絕倫的表演，例如兒童舞蹈、非洲鼓及合唱團、啦啦隊等，加上令人聽出耳油的街頭音樂，勢必將現場氣氛推至最高點！嘉年華更特設慈善義賣攤位，鼓勵小朋友親身體驗視障人士的世界後更可樂善好施，把奧比斯限量精品及其他各種各類的眼科飛機醫院加油站產品帶回家。