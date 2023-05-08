好去處│一連兩日Doki Doki動之市集 特設寵物領養/寵物café/動物按摩工作坊/鳥類教育工作坊/生活市集/音樂表演 歡迎所有「主子」或「奴才」參加

OneDegree龜鳥保險呈獻的Doki Doki動之市集將於5月13日和14日（星期六及日）一連兩日假西貢The Kungers舉行，市集內將特設寵物領養、動物按摩工作坊、寵物café、動物食物銀行、鳥類教育工作坊、關愛動物訪談分享會、生活市集，及音樂表演等，並將限定派發寵物商店現金券及西貢散步地圖，同場更有OneDegree龜鳥保險市集限定優惠，誠意邀請大家與寵物一起參與，共渡一個寫意周未。來到這個主人與寵物的專屬空間，無論是主子或奴才都一定會興奮到心跳加速Doki Doki！

享受與寵物相處的樂趣

是次市集場地西貢The Kungers前身為「西貢公立學校」，這家前校舍經過修復後發展成為歷史保育項目「The Kungers．公立」，打造多元化的西貢社區聚腳點和文化地標。OneDegree龜鳥保險呈獻的Doki Doki動之市集將會在這個美麗並富文化意義的地方舉行，讓大家可以在愉快的氛圍中享受和寵物相處的樂趣。