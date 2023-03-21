好去處｜一連4日PMQ山林祭4.7開催！登山露營體驗學紮營繩結/32個品牌進駐/網上登記分享會+工作坊

行山愛好者留意，中環PMQ「山林祭 2023」將於4月7日起一連4日舉行，透過不同的活動及展區，包括山系屬性測驗、登山露營體驗區、山系選物店、小型展覽、免費導賞團、分享會及工作坊等，與大家一起交流和體驗山林種種美好與樂趣！

玩山系屬性測驗送貼紙

今年4月7至10日，PMQ「山林祭 2023」再次集結各路山野愛好者，透過不同的活動及展區，讓大家展開山林旅程！首先，參加者入場前登入指定網址參加山系屬性測驗，先了解自己的山系屬性之餘，到場可獲取屬性貼紙一枚，在現場尋找志同道合的山系伙伴！場內設有登山露營體驗區，大家可嘗試紮營、學習繩結和執拾背包的技巧，並參加鬥快搭建營帳，勝出者更可獲取精美禮品。

32個品牌進駐+免費導賞團

活動更邀得約32個品牌進駐，當中有7個海外品牌，包括燕三条戶外器具、日本行山服飾品牌「一二」等，讓大家可以欣賞各種風格的戶外及露營產品、設計單品及品嚐美食等。大家可參加免費導賞團，有專人帶領遊走了解各山系品牌的產品設計理念，每節名額有限，建議可預先於網上免費登記。