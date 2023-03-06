好去處｜侏羅紀恐龍探險樂園低至67折優惠！$98起騎仿真恐龍+VR恐龍街機+挖恐龍化石

對恐龍有興趣的話一定要看！侏羅紀恐龍探險樂園特展即將在九龍灣與大家見面，展覽準備了一系列刺激活動，包括騎上栩栩如生的仿真機械恐龍，以及大玩AR和VR恐龍街機遊戲。展覽將於3月24日開幕，現在Trip.com發售早鳥門票低至67折優惠，成人票只需$98，而兒童票價為$198，身高0.9米以下的小童免費入場，周末亦不加價，趕快趁早鳥優惠期買票，假日帶小朋友去玩啦！
佔地1.2萬平方尺 六大互動展區 超迫真恐龍猶如置身侏羅紀森林
侏羅紀恐龍探險樂園今次選址九龍灣國際展貿中心B1的Let’s Play Entertainment Centre，佔地約1.2萬平方尺，將展出多隻栩栩如生的恐龍，最令人期待肯定是有機會騎上2米高恐龍，又可以玩AR和VR恐龍街機、扮演考古學家挖掘恐龍化石、在幽暗的森林中尋找隱藏在恐龍間的捲軸等，猶如置身侏羅紀的森林中，滿足一眾恐龍愛好者的願望。
展覽於3月24日至5月28日舉行，逢星期五六日及公眾假期開放，復活節長假前後加開平日，每節體驗時間為100分鐘，相信有足夠時間俾大家玩遍全場。Trip.com早鳥門票優惠由即日起至3月20日，折後成人票只需$98，而兒童票則$198，身高1.5米或以上人士需購買成人票，如果一大一小入場建議購買$276親子套票，比單買再平$20！另外，購票時需選定入場時段，每一場都有入場人數限制，如果想在復活節期間熱門日子參觀，就要快點買票了，手慢就full啦！
羅紀恐龍探險樂園門票早鳥優惠
67折優惠價：成人$98、兒童(0.9米至1.49米)$198、親子套票(包成人及小童門票各1張)$276
原價：成人$148、兒童$228、親子套票$338
- 身高未達0.9米小童免費入場。
- 樂園規定一人一票，各票種設有身高限制，需按身高限制使用，身高0.9米至1.49米之入場人士不得使用成人門票進場；如購買成人門票供身高0.9米至1.49米小童使用，入場時須補回正價小童門票之差額。
- 部分遊戲設施設有身高、年齡及體重限制，敬請遵照現場工作人員指示
- 預訂成功後，Trip.com 會發送電子憑證 QR Code 至您的電子郵箱。
- 不論您預訂的門票份數，每個票種將會收到一個QR Code。(例：預訂成人2張及小童票3張，您將收到2個QR Code；預訂親子票/家庭票(成人及小童票)，您將收到2個QR Code；親子票則為1個QR Code已包括1位成人及1位小童)
- 請於所選日期及時段準時到達展覽場地，並出示QR Code驗證入場，門票僅限訂單已選時段入場，遲到亦不設補時。
- 每個QR Code只限使用一次，不設二次入場。
- 基於衛生及安全理由，所有賓客在場內參與指定活動時必須穿著全腳掌包裹的綿質襪子，主辦將拒絕未有穿著合符規格襪子的顧客參與指定活動，有需要之賓客可以到接待處購買襪子，每對為$20。
侏羅紀恐龍探險樂園
日期：3月24日至5月28日
地址：九龍灣國際展貿中心B1樓
開放時間：
普通日子(不包括星期六、日、學校及公眾假期)14:00-19:40*
- 特別日子10:00-18:40*(最後入場時間為結束前40分鐘)
- 體驗時間：每節100分鐘
原文刊登於 Yahoo 旅遊