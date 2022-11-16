好去處 | 全港首個「改善碼頭計劃」項目 新南丫島北角碼頭正式啟用 期間限定展覽 享受離島風情

南丫島向來是港人喜愛的「離島遊」目的地之一，既能閒逛海灘和大街特色小店，又能親親大自然，一覽古蹟及體驗漁民文化，享受遠離繁囂的一天。而要前往南丫島，除了為人熟悉的榕樹灣碼頭及索罟灣碼頭，其實還有一個位於北面的北角碼頭！較為「隱世」的北角碼頭原為村民集資興建，設計簡陋，整體情況並不理想；碼頭早前在政府推行的「改善碼頭計劃」下重建，剛剛於本月14日以全新面貌正式落成啟用，讓大眾開展不一樣的南丫島之旅。

雖然政府一直為全港逾百個公共碼頭進行定期檢查及維修，確保結構安全，但礙於以往的政策主要考慮碼頭使用量以決定改善工程優次，令不少已使用多年但位於偏遠地區的公共碼頭未能開展改善工程。有見及此，政府於2017年推出新政策——「改善碼頭計劃」，不單以碼頭使用量作準則，還通盤考慮公共安全、通往郊遊景點和自然遺產的暢達性、地區訴求、環境及土地等多項因素，分階段展開共23個公共碼頭的改善工程；南丫島北角碼頭正是計劃下首個完成改善工程的項目。

新碼頭建造提升乘客上落安全

舊有的北角碼頭設計簡陋，細小靠泊位只容許渡輪以船頭靠泊讓乘客上落，加上所處地理位置容易受季候風及海浪影響，增加了使用碼頭的風險。改善工程於2020年4月展開，新碼頭提供兩個更長的靠泊位，使船隻可以側靠泊岸，碼頭兩側亦設有減浪板，以提升靠泊時的穩定性，乘客上落時就更安全和方便。

新碼頭設「丫」形特色欄杆 多項新穎設施完善使用體驗

為了保留地區特色，盡顯南丫島愜意海岸風情，碼頭的設計以簡約為主，上蓋使用了強化玻璃配搭環保木條作美化，善用自然採光，並設有太陽能發電板；欄杆設計成「丫」字就更具代表性。碼頭的設計亦從使用者角度出發，為碼頭增添照明系統、登岸斜道、USB充電點、電子顯示屏、互聯網無線連接系統 (Wi-Fi)、飲水機等，為大眾提供便利的配套設施。