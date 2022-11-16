好去處 | 全港首個「改善碼頭計劃」項目 新南丫島北角碼頭正式啟用 期間限定展覽 享受離島風情

南丫島向來是港人喜愛的「離島遊」目的地之一，既能閒逛海灘和大街特色小店，又能親親大自然，一覽古蹟及體驗漁民文化，享受遠離繁囂的一天。而要前往南丫島，除了為人熟悉的榕樹灣碼頭及索罟灣碼頭，其實還有一個位於北面的北角碼頭！較為「隱世」的北角碼頭原為村民集資興建，設計簡陋，整體情況並不理想；碼頭早前在政府推行的「改善碼頭計劃」下重建，剛剛於本月14日以全新面貌正式落成啟用，讓大眾開展不一樣的南丫島之旅。
雖然政府一直為全港逾百個公共碼頭進行定期檢查及維修，確保結構安全，但礙於以往的政策主要考慮碼頭使用量以決定改善工程優次，令不少已使用多年但位於偏遠地區的公共碼頭未能開展改善工程。有見及此，政府於2017年推出新政策——「改善碼頭計劃」，不單以碼頭使用量作準則，還通盤考慮公共安全、通往郊遊景點和自然遺產的暢達性、地區訴求、環境及土地等多項因素，分階段展開共23個公共碼頭的改善工程；南丫島北角碼頭正是計劃下首個完成改善工程的項目。
新碼頭建造提升乘客上落安全
舊有的北角碼頭設計簡陋，細小靠泊位只容許渡輪以船頭靠泊讓乘客上落，加上所處地理位置容易受季候風及海浪影響，增加了使用碼頭的風險。改善工程於2020年4月展開，新碼頭提供兩個更長的靠泊位，使船隻可以側靠泊岸，碼頭兩側亦設有減浪板，以提升靠泊時的穩定性，乘客上落時就更安全和方便。
新碼頭設「丫」形特色欄杆 多項新穎設施完善使用體驗
為了保留地區特色，盡顯南丫島愜意海岸風情，碼頭的設計以簡約為主，上蓋使用了強化玻璃配搭環保木條作美化，善用自然採光，並設有太陽能發電板；欄杆設計成「丫」字就更具代表性。碼頭的設計亦從使用者角度出發，為碼頭增添照明系統、登岸斜道、USB充電點、電子顯示屏、互聯網無線連接系統 (Wi-Fi)、飲水機等，為大眾提供便利的配套設施。
特設碼頭期間限定展覽活動 與民同樂
隨著新南丫島北角碼頭正式啟用，由即日起至12月11日，土木工程拓展署在碼頭舉行期間限定展覽，盼與大眾分享「改善碼頭計劃」下的首個成果。碼頭吉祥物「工程獅」會於掛滿色彩繽紛旗幟及小風車的步橋送上熱情歡迎，而宣傳大使於週六和週日也會為大眾介紹計劃內容，分享新碼頭和周邊觀光景點的訊息。
市民於展覽期間由香港仔乘渡輪往南丫島北角碼頭，將可獲得印有新碼頭、南丫島景致及風車的明信片，並可於新碼頭用特別設計的圖章壓印明信片，永久珍藏；周末到訪新碼頭，使用Facebook及Instagram與「工程獅」在碼頭攝下美好時光，並上傳到個人社交平台的限時動態，便有機會獲得印有「改善碼頭計劃」標誌的索繩袋及彈簧掛鈎等限量紀念品。
特色旅程一探隱世海岸村生態 多角度感受離島風情
從碼頭經南丫島北角新村這隱世的海岸村，朝北角咀沙灘的方向漫步，邊吹來微微海風，欣賞真正的離島風貌，認真愜意。隨後參觀132燈塔，再沿家樂徑向榕樹灣進發，途中飽覽西博寮海峽及牙較灣的風光，將整個南丫島海岸村美景盡收眼底。