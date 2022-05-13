好去處｜公平貿易節市集 買良心小食/護膚品/披肩 + 工作坊

每年5月第2個周六是「世界公平貿易日」，香港公平貿易聯盟將於明天及後天(5月14和15日)，在荃灣愉景新城舉辦公平貿易節(Fair Trade Fiesta)，活動包括公平貿易市集、工作坊、展覽、嘉賓座談會、「公平企業賞」及「賽馬會公平貿易學校」頒獎典禮，大小朋友都十分合適。

今年的公平貿易節以「同繫公平」為主題，在一連兩日的活動中，大家不單可以在市集買到各式各樣的特色產品，更可參加適合不同年齡的工作坊，包括「咖啡渣升級磨砂膏工作坊」及「動物筆筒和動物手指偶作坊」，並透過展覽和座談會學習如何在生活中實踐公平貿易理念，大家邊買、邊玩、邊學，一同認識公平貿易。