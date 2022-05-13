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2022-05-13 18:00:00

好去處｜公平貿易節市集 買良心小食/護膚品/披肩 + 工作坊

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好去處｜公平貿易節市集 買良心小食/護膚品/披肩 + 工作坊

好去處｜公平貿易節市集 買良心小食/護膚品/披肩 + 工作坊

每年5月第2個周六是「世界公平貿易日」，香港公平貿易聯盟將於明天及後天(51415)，在荃灣愉景新城舉辦公平貿易節(Fair Trade Fiesta)，活動包括公平貿易市集、工作坊、展覽、嘉賓座談會、「公平企業賞」及「賽馬會公平貿易學校」頒獎典禮，大小朋友都十分合適。

今年的公平貿易節以「同繫公平」為主題，在一連兩日的活動中，大家不單可以在市集買到各式各樣的特色產品，更可參加適合不同年齡的工作坊，包括「咖啡渣升級磨砂膏工作坊」及「動物筆筒和動物手指偶作坊」，並透過展覽和座談會學習如何在生活中實踐公平貿易理念，大家邊買、邊玩、邊學，一同認識公平貿易。

公平貿易節(Fair Trade Fiesta)

公平貿易節(Fair Trade Fiesta)

今次同有9個良心商家進駐公平貿易市集，帶來美食小吃、飲品、護膚和美容產品等。產品生產過程符合公平貿易6大原則，包括生產者有發言權、自願勞動、合理回報、愛護大自然、性別平等及安全工作環境，透過消費支持商戶實踐相關理念，建立可持續發展的環境。

精選良心商戶及產品：

細味公平 公平糭 真空包裝、不含防腐劑、採用公平貿易食材，由本地婦女人手包裝，蘊含無限心意。 細味公平 公平貿易咖啡豆 來自不同地方的阿拉比卡咖啡豆均是採用有機耕種，每個星期在香港新鮮炒製，風味十足。 公平點 環保紗麗流蘇布 環保紗麗流蘇布用上孟加拉及東印度的傳統工藝Kantha 紗麗刺繡 ，當地婦女把乾淨的二手紗麗布重新再造，以人手繡上不同顏色的刺繡線。底面顏色及圖案不同，具備多重用途，例如可作披肩或枱布使用。 公平點 摩洛哥有機玫瑰水 來自摩洛哥山上的有機大馬士革玫瑰，由當地婦女採集，再在合作社以蒸餾法提取。有機玫瑰水有助補濕、紓緩肌膚乾燥及補充皮膚的水份。 阿喜皂房 乳木果皂 冷製手工肥皂混合多種優質植物油，在常溫下進行皂化、切件、蓋章，放進乾燥室晾乾4-8星期，完成皂化後再送往就近社區庇護工場進行防潮保護包裝。每一塊肥皂在皂化的過程，會自然生成植物甘油，有助皮膚保濕；清洗過後皮膚保持潤澤健康。 阿喜皂房 天然純素物理防曬霜 具備長效防曬功能，有效阻隔紫外綫 UVA及UVB；孕婦小孩適用。可生物降解的紙管包裝對環境友善，免除使用後留下不可降解的容器。

日期：202251415日（星期六、日）

時間：上年11 晚上8

開幕禮：2022514 下午3

地點：荃灣DPARK L1

活動內容：市集、展覽、工作坊、嘉賓座談會、「公平企業賞」及「賽馬會公平貿易學校」頒獎典禮

星級嘉賓：小薯茄阿J、小薯茄朱Mic

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