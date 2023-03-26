好去處│利東街欖球狂熱 欖球主題「食買玩」活動 齊享周末親子樂

利東街於3月31日至4月2日聯乘啤酒品牌嘉士伯及多間餐廳推出欖球主題套餐，為Hong Kong Sevens打氣，球迷萬勿錯過！

亞洲年度體壇盛事香港國際七人欖球賽(Hong Kong Sevens)載譽歸來，利東街為球迷推出美食禮遇，以及「睇波飲啤酒」，延續Hong Kong Sevens 熾熱氣氛。利東街由 3月31日至4月2日聯乘嘉士伯及多間餐廳推出欖球主題套餐，球迷可以優惠價盡享熱門美食，並於中庭廣場舉辦美酒與美食攤位、兒童欖球體驗班等，齊齊為Hong Kong Sevens打氣！ 此外，凡持有欖球盛事入場券的客人，於餐廳憑任何消費即可免費換領一罐或一支嘉士伯啤酒，數量有限，送完即止。

利東街 x 嘉士伯 期間限定欖球主題套餐 此外，凡持有欖球盛事入場券的客人，於餐廳憑任何消費即可免費換領一罐或一支嘉士伯啤酒，數量有限，送完即止。

美食美酒攤位 邊歎美食邊看球賽氣氛定會加倍熱烈，中庭特設多個試食攤位，多款與別不同的美酒及配酒小食，必定令球迷食不停口。

兒童欖球體驗班及與身體彩繪 兒童欖球體驗班(只限6-12歲兒童參加)，由專業欖球導師教授欖球基本功、控球技術等，讓小朋友認識欖球運動並體驗欖球的樂趣！而球迷必備的面部或身體彩繪，也可在這裡體驗一番！中庭將設有現場工作坊，有專業身體彩繪導師設計及繪畫欖球圖案，配合球賽氣氛！