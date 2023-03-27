好去處｜多啦A夢未來百貨公司限定店來港 逾350款日本直送產品/香港限定紀念品

多啦A夢未來百貨公司將於下個月登陸香港！於4月3日至4月23日期間，降臨銅鑼灣時代廣場2樓及5樓開設的海外期間限定店。屆時多啦A夢立體公仔更會穿上西裝、繫著紅色領結，在2樓會場入口處恭迎大家，並於5樓與大雄、靜香、胖虎、小夫、多啦美及迷你多啦A夢一同等待大家光臨。
日本直送逾350款限定產品 100款海外首賣限定商品
「多啦A夢未來百貨公司」是世界上第一間多啦A夢官方商店，期間限定店將發售逾350款從日本官方直送的產品，當中包括過百款首度在海外出售的限定商品，包括公仔、家居用品、餐具、T恤、毛巾、首飾等，更有不少還原作品「神秘法寶」的商品。官方更率先公布4款售賣商品，包括多啦A夢和迷你多啦A夢桌上時鐘、多啦A夢表情磁鐵、手染布系列及美食系列盤子。而購物滿指定金額，即可獲贈多啦A夢未來百貨公司香港限定紀念品(非賣品)，數量有限，送完即止，絕對值得各位粉絲珍藏。
多啦A夢未來百貨公司期間限定店｜多啦A夢和迷你多啦A夢桌上時鐘
未來百貨公司的人氣商品，可愛的迷你多啦A夢臉上帶着期待表情和隨意門一起從百寶袋衝出來。
尺寸：底座部分W67厘米；多啦A夢H87厘米；全高H15.3厘米
多啦A夢未來百貨公司期間限定店｜多啦A夢美食系列盤子
一系列共4款日本製造的盤子各印有多啦A夢享受美食時的表情，令人胃口大開，同時增添用餐樂趣。
尺寸：各W13.8×H13.8厘米
多啦A夢未來百貨公司期間限定店｜多啦A夢表情磁鐵
一系列共6款隨機抽選的立體磁鐵，展露多啦A夢多個百變表情。
尺寸：5×H4.5×3厘米
多啦A夢未來百貨公司期間限定店｜多啦A夢手染布系列
多啦A夢未來百貨公司推出由「かまわぬ」(Kamawanu)製作的手染布 。款式包括有達摩、和之心、扭紋鉢卷等。「かまわぬ」(Kamawanu) 手染布由日本工匠使用傳統注染手法製造。除了擦拭、包裹以及鋪墊，亦可裝飾在畫框上。
尺寸：W90×H30厘米
多啦A夢未來百貨公司期間限定店活動詳情
地址：銅鑼灣時代廣場 2樓中庭及5樓517-519號舖
日期：2023年4月3日至4月23日 (首日開放時間為17:00)
營業時間：12:00 - 21:00