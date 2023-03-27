好去處｜多啦A夢未來百貨公司限定店來港 逾350款日本直送產品/香港限定紀念品

多啦A夢未來百貨公司將於下個月登陸香港！於4月3日至4月23日期間，降臨銅鑼灣時代廣場2樓及5樓開設的海外期間限定店。屆時多啦A夢立體公仔更會穿上西裝、繫著紅色領結，在2樓會場入口處恭迎大家，並於5樓與大雄、靜香、胖虎、小夫、多啦美及迷你多啦A夢一同等待大家光臨。

日本直送逾 350 款限定產品 100 款海外首賣限定商品

「多啦A夢未來百貨公司」是世界上第一間多啦A夢官方商店，期間限定店將發售逾350款從日本官方直送的產品，當中包括過百款首度在海外出售的限定商品，包括公仔、家居用品、餐具、T恤、毛巾、首飾等，更有不少還原作品「神秘法寶」的商品。官方更率先公布4款售賣商品，包括多啦A夢和迷你多啦A夢桌上時鐘、多啦A夢表情磁鐵、手染布系列及美食系列盤子。而購物滿指定金額，即可獲贈多啦A夢未來百貨公司香港限定紀念品(非賣品)，數量有限，送完即止，絕對值得各位粉絲珍藏。

多啦 A 夢未來百貨公司期間限定店｜多啦 A 夢和迷你多啦 A 夢桌上時鐘

未來百貨公司的人氣商品，可愛的迷你多啦A夢臉上帶着期待表情和隨意門一起從百寶袋衝出來。

尺寸：底座部分W67厘米；多啦A夢H87厘米；全高H15.3厘米