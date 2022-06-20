好去處｜太古城「壞蛋練成武道館」 擂台打卡位/過百款精品

《迷你兵團2》(Minions：The Rise of Gru) 將於今個夏日上映，帶大家回到70年代，見證迷你兵團協助犀利哥崛起。惡名昭彰的壞蛋聯盟「六大惡人」作反踢走大佬威龍哥後，犀利哥即把握升「呢」機會遂自薦加盟，可惜其足智多謀惹怒了惡人，一班迷你兵為了打低壞蛋聯盟，決定拜師學藝，練成惡搞功夫，用奇招怪式協助犀利哥登上惡人Boss。太古城中心更由即日起化身為「壞蛋練成武道館」，將中庭及中橋打造成《迷你兵團2》中首次出現的功夫世界，讓大人及小朋友親臨70 年代唐人街主題武道館學習真功夫，進行刺激好玩又能激發潛能的武打夏日訓練，與迷你兵團齊齊通過一連串挑戰。

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