好去處｜太古城「壞蛋練成武道館」 擂台打卡位/過百款精品

《迷你兵團2》(Minions：The Rise of Gru) 將於今個夏日上映，帶大家回到70年代，見證迷你兵團協助犀利哥崛起。惡名昭彰的壞蛋聯盟「六大惡人」作反踢走大佬威龍哥後，犀利哥即把握升「呢」機會遂自薦加盟，可惜其足智多謀惹怒了惡人，一班迷你兵為了打低壞蛋聯盟，決定拜師學藝，練成惡搞功夫，用奇招怪式協助犀利哥登上惡人Boss。太古城中心更由即日起化身為「壞蛋練成武道館」，將中庭及中橋打造成《迷你兵團2》中首次出現的功夫世界，讓大人及小朋友親臨70 年代唐人街主題武道館學習真功夫，進行刺激好玩又能激發潛能的武打夏日訓練，與迷你兵團齊齊通過一連串挑戰。
即睇海量打卡位👇🏻👇🏻👇🏻：
挑戰5大任務
場內除了有首次換上黃色功夫戰衣的迷你兵，更有「禪修蓮花池」及「生肖形意壁」等多個打卡位，同時開設迷你影院，優先與粉絲們分享全新預告片。「壞蛋練成武道館」有5挑戰，讓小朋友進行一連串鬥智鬥力的特訓，解鎖不同技能。
尋找隱藏成員！「迷你兵團惡搞印證」GET
經過一系列挑戰及特訓後，更可於商場內繼續尋找其他成員。場內將設有3個迷你兵團惡搞印證站。參加者需完成「迷你功夫擂台」或出示「迷你兵團2」MOViE MOViE Cityplaza 即日戲票，並追蹤太古城中心Instagram (＠cityplazahk) ，即可取得惡搞印證卡，集齊3款精美的惡搞印證。
迷你兵團精品店 過百款主題精品
迷你兵團和犀利哥成功打倒六大惡人後，將乘坐Minions Air回家，化身成迷你機場的兵團精品店，有多款限定精品，包括發聲錢箱、收藏公仔及遙控車等。