好去處｜室內室外活動合集！全港最大姆明期間限定店/尋蛋行動/8千呎Jumptopia樂園/小遊戲贏獎品

2023復活節只需請一日假，就能享受長達6日的假期。除了飛去外地旅遊外，今個復活節本地仍有不少好去處，適合長假期四圍出動打卡。今次為大家整合復活節室內室外好去處合集，當中可與人氣罐頭豬LuLu、Moomin等卡通人物一齊過節，亦有大館大型年度花卉主題市集以及表演藝術季，還有各類復活節打卡位及小遊戲，齊集食買玩多個元素，無論是大小朋友，都能透過一個充滿童真的復活節。

全港最大姆明期間限定店 售賣逾300款姆明精品

元朗YOHO MALL在今個復活節舉行全港最大的姆明期間限定店「MOOMIN x山下菓子期間限定店」，售賣超過300款國內外姆明主題精品，當中有逾100款獨賣產品及專門為今次活動全新推出之會場限定精品，包括一系列以環保物料製造的減塑產品 — 姆明環保摺疊杯、姆明一族環保食物袋、姆明及史力奇竹纖碟等，一眾姆明粉絲又是時候入手為春日郊遊露營做好準備。另甜品站將率先發售5款聯乘甜品，包括姆明、小美及史力奇造型的牛奶布丁、馬卡龍棒、曲奇餅、布丁燒及芝士蛋糕。 期間限定店以姆明家鄉「姆明谷」作設計藍圖，售賣產品的小屋亦以鮮黃色木板打造而成，充滿北歐格調。期間限定店旁設有森系打卡位，包括首次於香港亮相的3米高的特大版姆明，而旁邊還有姆明家族父母與歌妮坐在草地上Chill住享受大自然，相信定能滿足一眾姆明迷！ MOOMIN x山下菓子期間限定店 日期：3月23日至4月14日 時間：11:00am至9:00pm 地點：YOHO MALL I 中庭

LuLu豬春日櫻花祭7大打卡位任影

除呆萌的姆明外，可愛的LuLu豬亦將登陸沙田新城市廣場！LuLu豬帶同新角色「豬咪」打造粉紅色浪漫櫻花祭，設7大打卡位，包括一座4米高「櫻之LuLu豬」、「落「櫻」水晶球扭蛋機」與LuLu豬及豬咪在櫻花樹下野餐的「櫻の花見會」等，打卡一流。櫻花祭亦設期間限定店，率先發售全新罐頭豬LuLu櫻花主題限量版模型、櫻花主題系列盲盒、櫻花水晶球、櫻花隨行杯等，方便選購復活節禮物。 新城市廣場x LuLu豬春日櫻花祭 日期：4月3日至5月14日 時間：12noon至10:00pm 地點： 新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、1樓東翼及3期3樓

復活兔兔擴香石工作坊、嘆埋COVA下午茶

COVA聯同手作教室Myosotis Flower，於4月8及9日在尖沙咀海港城港威商場店合辦藝術工作坊，屆時參加者可用塑膠彩親手為兔兔擴香石上色，再用保鮮花裝飾，創造出獨一無二的家品，為家居添置復活節氣息。在製作兔兔擴香石的同時，參加者亦可品嚐COVA下午茶，一嚐水牛芝士伴巴馬火腿、鵝肝圓撻、Tiramisu、水果圓撻等美食，為復活節假期劃上完美句號。 COVA X Myosotis Flower 復活兔兔擴香石工作坊 日期： 4月8日至4月9日 時間： 2:30pm至4:00pm；4:30pm至6:00pm 地點： 尖沙咀海港城港威商場地下G315號舖 COVA Caffe & Ristorante 參加費：$788/2位 預約連結：請按此

花見大館2023大型年度花卉主題市集

大館年度盛事「花見大館2023」將於4月4日至10日舉行，為期一星期的大型年度花卉主題市集，將有十多個本地品牌參與，提供可持續發展相關的花藝及園藝選擇、不破壞生態環境及不經動物測試的生活好物，與及以本地種植農作物製成的產品等。市集將以多角度呈現繁花美態，讓大家沉浸於滿眼花海美境，亦舉行森林系可持續概念工作坊，包括竹藝工作坊、本地果釀茶菌工作坊，發掘可持續發展的無限可能。 花見大館2023 日期：4月4日至4月10日 時間：8:00am至11:00pm 地點：大館檢閱廣場 (Parade Ground) [Klook獨家] 花見大館2023──大館 X「二回」竹藝工作坊 | 中環

價錢：$200 SHOP NOW [Klook獨家] 花見大館2023──大館 X「餘果香港」本地果釀茶菌工作坊 | 中環 價錢：$150 SHOP NOW

大館表演藝術季7大表演藝術作品

大館表演藝術季：SPOTLIGHT今年邀請香港和內地優秀及新晉藝術家合作，帶來7大表演藝術作品。表演作品包括音樂人盧宜均與劉榮豐的黑色幽默港式歌廳音樂劇《圍盧豐咪》、舞蹈家楊怡孜伙拍視覺藝術家周俊輝、流動影像設計師黃漢樑、聲景設計師劉曉江，融合舞蹈、影像及聲音的原創新作《寬容的樹》，以及由詞人周耀輝、作曲家鄧慧中，聯同視覺藝術家陳惠立、歌手iii (Iris Liu)、⾹港創樂團，以及年青歌者和聲音撿拾員的表演《從什麼時候開始》等，活動橫跨四個星期，適合一眾藝術愛好者、戲劇愛好者參加。 大館表演藝術季：SPOTLIGHT 日期： 4月7日至5月6日 地點：大館 SHOP NOW

荃灣廣場7大打卡場景+尋蛋行動

復活節是一個充滿童心的節日，荃灣廣場特別舉辦玩味十足的打卡場景「玩樂童「萌」」，屆時商場L5 PLAY GARDEN空中樂園將有7個可瘋狂打卡得意場景，包括攀架及吹氣裝置，以粉彩色調及圖案作基調，滿足大家的童心。商場亦提供「復活節尋蛋行動」，大家可收集復活蛋印章，即可換取復活節糖果及價值約HK$30商戶優惠券作獎賞，名額1,000個。 由4月7日至10日將舉行戶外呷啡歎音樂Glamping體驗，邀得曾參與全民造星IV的參加者Emiko徐嘉蔚、Chanjo 陳祖等大唱小清新歌曲，亦與咖啡店Noc Coffee Co.合作，提供優質咖啡及烘焙美食，讓大家在Glamping帳幕下Chill下。另商場亦聯同Super Motion Fitness & Yoga，於今個星期六及日(3月25及26日)舉辦Go Wellness 課堂，包括頌缽深度放鬆體驗、戶外瑜伽體驗。 玩樂童「萌」 日期：3月31日至5月 7日 地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園 「復活節尋蛋行動」 日期：4月1日至30日 地點：荃灣廣場及L5 PLAY GARDEN空中樂園

荷里活廣場聯乘Kiztopia 全港首個室內Jumptopia樂園

荷里活廣場與新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia合作，舉行全港首個室內Jumptopia樂園「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」。商場由即日起化身成近8千呎躍動派對基地，設置3大充氣城堡，包括全球獨家登場的「Raby Easter Pool 復活兔波波池」、以HARIBO為主題的6米高金熊生日蛋糕造型彈床城堡「HARIBO Goldbear's Birthday with Honey 愉快的金熊生日派對」以及「Bell's Chocolatier Café 巧克力咖啡廳」甜點障礙賽，讓小朋友參與彈床等盡情放電。 荷里活廣場 x Kiztopia 「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」 日期：即日至4月16日 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場 開放時間／門票售價： 即日至24日、3月27日至31日 1:00pm-8:00pm：$58/1節、$108/2節 3月25日至26日、4月1日至16日 10:00am-8pm：$78/1節、$138/2節 SHOP NOW

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