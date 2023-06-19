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2023-06-19 21:13:45

好去處｜富豪機場酒店蟹宴自助餐買一送一 任食鱈場蟹腳/避風塘炒蝦/波士頓龍蝦/蒜蓉粉絲扇貝

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這裡提供逾200款美食，當然少不了冰鎮海鮮。

超過200款美食的富豪機場酒藝廊咖啡室自助餐優惠駕到。冰鎮海鮮、烤肉專區以至新鮮果汁吧，自助晚餐精選海鮮令人垂涎三尺，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、青口配特選醬汁等，還有烤肉專區香味撲鼻的必食推介——即切安格斯牛肉。

環亞蟹宴自助晚餐(供應由即日至72)

精選美食：主打泰式蟹肉麵捲、荷香蟹肉蒜蓉蒸飯、鱈場蟹腳配紅蔥頭油醋汁。

品味．夏日．香港自助晚餐(供應由73日至831)

精選懷舊美食：碗仔翅、脆皮五香豬腩配海鮮醬、避風塘炒蝦、辣洒煮螺、蒜蓉粉絲扇貝、飛機欖、叮叮糖、薑檸樂啫喱、迷你菠蘿油。

自助晚餐連無限暢飲(18:00 – 21:30)

價錢：$742/2位(周一至周五)、$802/2位(周六、周日及公眾假期) (已包括加一服務費)

自助午餐搜羅環球新鮮食材與滋味。由前菜、海鮮、熱盤到甜品均為用心製作之選。

供應食物：大蝦、青口、海螺等；新鮮蔬菜沙律吧；即時炮製麵食與配料；燒烤雞、壽司吧；甜品有18款瑞士Mövenpick雪糕。

自助午餐連無限暢飲(12:00 – 14:30)

價錢：$394/2位(周一至周五)、$430/2位(周六、周日及公眾假期) (已包括加一服務費)

優惠詳情

優惠期(預訂)：6月20日12:00至6月26日23:59

用餐日期：6月21日至8月31日

地址：赤鱲角香港國際機場暢達路9號地下

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/144928?cid=13367

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