好去處｜富豪機場酒店蟹宴自助餐買一送一 任食鱈場蟹腳/避風塘炒蝦/波士頓龍蝦/蒜蓉粉絲扇貝

超過200款美食的富豪機場酒店藝廊咖啡室自助餐優惠駕到。冰鎮海鮮、烤肉專區以至新鮮果汁吧，自助晚餐精選海鮮令人垂涎三尺，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、青口配特選醬汁等，還有烤肉專區香味撲鼻的必食推介——即切安格斯牛肉。

價錢：$742/2位(周一至周五)、$802/2位(周六、周日及公眾假期) (已包括加一服務費)

品味．夏日．香港自助晚餐 ( 供應由 7 月 3 日至 8 月 31 日 )

品味．夏日．香港自助晚餐 ( 供應由 7 月 3 日至 8 月 31 日 )

供應由即日至

供應由即日至

環亞蟹宴自助晚餐 ( 供應由即日至 7 月 2 日 )

環亞蟹宴自助晚餐 ( 供應由即日至 7 月 2 日 )

自助午餐搜羅環球新鮮食材與滋味。由前菜、海鮮、熱盤到甜品均為用心製作之選。

供應食物：大蝦、青口、海螺等；新鮮蔬菜沙律吧；即時炮製麵食與配料；燒烤雞、壽司吧；甜品有18款瑞士Mövenpick雪糕。

自助午餐連無限暢飲 (12:00 – 14:30)

價錢：$394/2位(周一至周五)、$430/2位(周六、周日及公眾假期) (已包括加一服務費)