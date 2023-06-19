好去處｜富豪機場酒店蟹宴自助餐買一送一 任食鱈場蟹腳/避風塘炒蝦/波士頓龍蝦/蒜蓉粉絲扇貝

超過200款美食的富豪機場酒店藝廊咖啡室自助餐優惠駕到。冰鎮海鮮、烤肉專區以至新鮮果汁吧，自助晚餐精選海鮮令人垂涎三尺，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、青口配特選醬汁等，還有烤肉專區香味撲鼻的必食推介——即切安格斯牛肉。
環亞蟹宴自助晚餐(供應由即日至7月2日)
精選美食：主打泰式蟹肉麵捲、荷香蟹肉蒜蓉蒸飯、鱈場蟹腳配紅蔥頭油醋汁。
品味．夏日．香港自助晚餐(供應由7月3日至8月31日)
精選懷舊美食：碗仔翅、脆皮五香豬腩配海鮮醬、避風塘炒蝦、辣洒煮螺、蒜蓉粉絲扇貝、飛機欖、叮叮糖、薑檸樂啫喱、迷你菠蘿油。
自助晚餐連無限暢飲(18:00 – 21:30)
價錢：$742/2位(周一至周五)、$802/2位(周六、周日及公眾假期) (已包括加一服務費)
自助午餐搜羅環球新鮮食材與滋味。由前菜、海鮮、熱盤到甜品均為用心製作之選。
供應食物：大蝦、青口、海螺等；新鮮蔬菜沙律吧；即時炮製麵食與配料；燒烤雞、壽司吧；甜品有18款瑞士Mövenpick雪糕。
自助午餐連無限暢飲(12:00 – 14:30)
價錢：$394/2位(周一至周五)、$430/2位(周六、周日及公眾假期) (已包括加一服務費)
優惠詳情
優惠期(預訂)：6月20日12:00至6月26日23:59
用餐日期：6月21日至8月31日
地址：赤鱲角香港國際機場暢達路9號地下