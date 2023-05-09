好去處│希慎gleeful原創音樂巡禮 八個週四傍晚放送多元本地作品

踏入初夏，希慎興業即將發動最新一輪的創意活動，以音樂作號召，繼上星期四(4日)後，本月18日、6月8及29日、7月6及20日、8月10及24日，一共八個周四傍晚，啟動利園區首個「gLEEful原創音樂Busking系列」，約定支持本地音樂的知音人於一日繁忙工作後，來到希慎廣場9樓藝文生活空間「Urban Sky」，投入本地音樂創作單位的原創音樂力量當中，享受獨一無二的「gLEEful moment」。

三組率先登場的本地創作音樂單位 Arnold Fang @Sea Island and Ferry 方欣浩，活躍於本地獨立音樂界二十年，現為新派室樂組合海島小輪擔任作曲及鋼琴演奏。最初專注於詞曲創作及演唱，2015轉移跑道，聚集不同樂手，組成海島小輪，創造屬於香港的純音樂，迄今共發行兩張專輯及兩張 EP。2023年，為講述皇都戲院起源及其創辦人歐德禮軼事的紀錄片《尚未完場》擔任配樂，於同年香港國際電影節中首映。 演出日期：5月18日(星期四) 6:30pm–7:15pm 演出地點：希慎廣場9樓藝文生活空間Urban Sky 曲風及表演類型：KEYBOARD SOLO https://www.youtube.com/watch?v=C2vCDze4hf8 https://www.instagram.com/seaislandferry/

INK @BEAT FRIDAY INK自2017年5月起逢周五發表新作品，透過作品記錄該星期身邊發生的喜怒哀樂，稱為「BEAT FRIDAY」。BEAT FRIDAY由一個BEAT開始，發展出HIP HOP、ELECTRO、TRAP、HOUSE等不限單一風格所限的多元化歌曲，當中亦經常於各種經典音樂及聲音中採樣。

INK近期鑽研發掘廣東歌的可能性，為歌手例如SERRINI的歌曲REMIX外，亦與楊彤、MARSTN、蔡紫晴合作推出原創作品。2021年和歌手兼作曲人大頭及填詞人陳嘉朗合作，推出《人間喜劇》、《謎》、《見紅》、《夜未央》、《非如此不可》、《迷》多首單曲，並參加搶耳音樂廠牌計劃2021/2022，奪得搶耳音樂節2022創意獎。 演出日期：6月8日(星期四) 6:30pm–7:15pm 演出地點：希慎廣場9樓藝文生活空間Urban Sky 曲風及表演類型：DJ PRODUCER LIVE/HIP HOP/ELECTRO/TRAP/HOUSE https://www.youtube.com/watch?v=C2vCDze4hf8 https://www.instagram.com/inkni/