好去處│挪亞方舟童萌特工大作戰 體驗多項奇趣職業

今個暑假，挪亞方舟由7月22日至8月27日的逢星期六及日，推出「童萌特工大作戰」，小朋友可隨時變身為消防員、建築師、飛機師、甜品職人以及城市夢想家，並置身在幾可亂真的場景、互動任務、穿上相關制服接受各行各業的挑戰，及以第一身角度了解各職業的日常工作與使命、需具備的性格與才能、考驗臨場應變及解難能力，提升自信。

智趣建築師大本 營

建築師除了懂得畫則，還要認識建築相關的機械及原理。 小學員會穿上安全帽及反光背心等建築主題服飾，置身於 建築工地場景，學習挖掘機的操作，模擬挖動地盤上的建 築材料；另亦會探索基建結構力學，親手拼砌木作組件，以了解古時傳統的榫卯建造窮門，融會貫通，可培養小朋友的邏輯思維及手眼協調力。所需遊戲代幣：6

英勇消防體驗 營

消防員需具備過人的勇氣及堅毅不屈的精神，是不少小朋友夢寐以求的職業。走進「防火精英小園地」變身小小消防員，通過各式互動體驗，了解消防員的日常工作及裝備，並以第一身領會防火知識。小朋友更要勇闖模擬火警現場的煙霧體驗區，發揮無比勇氣及團體精神，拯救身處其中的市民逃出生天，再合力射水撲滅模擬火種。藉此提升小朋友的危機處理意識與團隊合作精神，喚醒逆境智商。完成救火任務後，一眾消防小勇士可在消防車旁打卡，標誌成長新里程。所需遊戲代幣：8個

飛凡小機師訓練 營

渴望做飛機師的小朋友可以夢想成真，一嚐翱翔天際的體 驗！小朋友首先穿上帥氣有型的飛機師制服，參加飛行學 堂，學習航空知識；再昂首闊步走進駕駛艙場景，手執模 擬駕駛器，體驗飛行的樂趣。此訓練營有助提升小朋友的 專注力、解難能力及團隊合作精神。所需遊戲代幣：8個

和風甜點小職 人

「職人」是日語中對掌握精湛手工技藝人士的尊稱，並講 求力臻完美與堅韌不拔的敬業精神。小朋友穿上一身洋溢 東瀛風格的小廚師衣飾，融入宇治原產的抹茶為主要材料，親手巧製精緻美味的和風甜點。小朋友既可與家人齊齊分享甜蜜滋味，亦可學習認真細心、精益求精的處事態度。所需遊戲代幣：6個

未來城市夢想 家

面對繁忙的大都會，交通擠塞與環境污染問題日益嚴重， 作為未來城市的主人翁，小朋友要敢於夢想，部署更具環 保概念的解決方案。在互動光影展館裡，小朋友變身城市 夢想家，發揮創意小宇宙，拿起畫筆，在特製畫紙上繪製 出極具前膽性的節能汽車、直升機及機械人，為心目中的 未來城市，添上嶄新設計元素。並糅合科技，將獨一無二 的畫作，瞬間轉化成科幻感十足的立體影像，躍然呈現在巨型數碼屏幕上來回穿梭，建構出一個驚喜無限的美麗城市。活動不單可引發小朋友天馬行空的創造力，更可提升他們對城市可持續發展的概念。