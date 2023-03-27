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生活
2023-03-27 16:46:42

好去處│新都會廣場近40隻繽紛巨蛋 六大打卡位 戶外慢活市集 近50個本地特色手作人氣品牌

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復活節期間新都會廣場設置40隻繽紛巨蛋，讓一家大小打卡兼感受歡欣節日氣氛。

臨近復活節，若然不去旅行的話，4日假期有甚麼好去處？葵芳新都會廣場於即日至51日期間呈獻「Eggs in Bloom」，在商場L4L5的露天廣場設置近40件大型彩蛋小屋及前花園、彩蛋遊樂園、「LOVE」甜蜜裝置，以及趣味打卡牆及主題拱門等六大打卡位，更注入多個互動元素，讓一家大小都能感受到歡欣的氣氛！

除了窩心的場地佈置，商場在活動期間安排了「消費即賞」及一連串精彩的音樂放送，當中包括本地人氣Busking隊伍；另於4月復活節假期舉行戶外慢活市集，近50個本地特色手作人氣品牌。「春日消費賞」購物禮遇亦會帶來更多購物樂趣。

打卡#1：近40隻巨型彩蛋 充滿互動元素與驚

整個佈置的最大亮點是5樓天空小屋內30隻的立體彩蛋，巨型的彩蛋佈滿小屋顧客可走進 去將彩蛋逐一拋起、躺上或蹲在蛋群中拍照務求拍攝出與別不同的趣味影象部分彩蛋更會發光，製造日與夜截然不同的拍攝效果，必定要親身體驗！

凡即日以電子貨幣單一消費滿$100或憑The Point 300積分+追蹤新都會廣場的FacebookInstagram，便可入小屋內拍照。每張單據最多可換8人入屋，每組拍照時間為1分鐘。1米或以下小童需由家長或監護人陪同進入。

打卡#2：發光彩蛋前花園 節日開心體

天空小屋前的彩蛋裝置有如小屋的前花園。日 8隻發光的彩蛋連同小雞安靜地享受溫暖的陽光。夜間它們會成為亮麗生輝的裝置，點綴夜空的環境，成為節日跳脫開心的標記。一眾發光的彩蛋在日與夜帶來不一樣的氛圍，贏盡大家的歡心。
 

打卡#3：彩蛋遊樂園 春日玩樂新氣象

L5走到L4，露天廣場擺設7隻大型彩蛋裝置，當中更有高至2米，他們形態各異或直立或橫臥配置在綠油油的草地上，與蔚藍的天空構成一幅唯美影象，散發著春日清新氣象！

打卡#4：「Love」裝置打造親密甜美回憶

2.2米的「LOVE」裝置矗立在L4露天廣場，四個英文字母掏空設計並加設分格，又繪上奪目色調，可走進去與愛侶或家人拍照，並擺出不同造型姿勢，帶來歡笑之餘，亦可打造親密甜美回憶。

 

打卡#5：趣味打卡牆放送「ENJOY」假日vibes

同樣在L4露天廣場的趣味打卡牆，設在大型LED電視下，以綠色背景襯托，展現出三組節日的活潑妙趣圖案：鞦韆兩邊飾以復活節彩蛋、「ENJOY」字樣的「O」字母改以彩蛋設計、以及荷包蛋配以鬼馬「You Crack Me Up(你逗我笑)的字句！在晚間圖案亮起，相片更添氣氛！

EGGS IN BLOOM」主題佈置活動詳情  

日期：即日至5月1日
時間：上午10時─晚上10時
地點：新都會廣場L4、L5露天廣場

活動#1：現場音樂放送 本地人氣樂隊表演

除了在L4露天廣場有三組打卡點，還有多場免費現場音樂表演，大會邀得本地的唱作人及人氣樂隊輪流表演，豐富顧客的假日體驗

免費音樂表演
日期：4月1日及2日4月15日及16日
時間：下午3時─4時
地點：L4露天廣場
表演隊伍：本地唱作人及音樂團隊─Jas Wishes、初久、Song Leung、KATER卡特樂隊

活動#2：戶外市集有近50個本地手作品牌

商場於復活節假日期間舉辦「慢活市集」，設有近50個主打精品咖啡及綠色植物，以及精品首 飾等等的本地特色品牌，讓我們一眾生活繁忙的都市人放慢步伐，在戶外的環境放空自己，細意挑選商品獎賞自己

戶外慢活市集
日期：4月5日至10日
時間：上午11時──晚上8時
地點：L3及L4露天廣場
貨品：主打精品咖啡、綠色植物及一系列本地特色手作人氣品牌之商品
附註：同場設有咖啡渣印章名信片工作坊

 

查詢：2429-6500
網址：www.metroplaza.com.hk
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