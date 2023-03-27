好去處│新都會廣場近40隻繽紛巨蛋 六大打卡位 戶外慢活市集 近50個本地特色手作人氣品牌

臨近復活節，若然不去旅行的話，4日假期有甚麼好去處？葵芳新都會廣場於即日至5月1日期間呈獻「Eggs in Bloom」，在商場L4及L5的露天廣場設置近40件大型彩蛋小屋及前花園、彩蛋遊樂園、「LOVE」甜蜜裝置，以及趣味打卡牆及主題拱門等六大打卡位，更注入多個互動元素，讓一家大小都能感受到歡欣的氣氛！ 除了窩心的場地佈置，商場在活動期間安排了「消費即賞」及一連串精彩的音樂放送，當中包括本地人氣Busking隊伍；另於4月復活節假期舉行戶外慢活市集，近50個本地特色手作人氣品牌。「春日消費賞」購物禮遇亦會帶來更多購物樂趣。

打卡 #1 ：近 40 隻巨型彩蛋 充滿互動元素與驚 喜 整個佈置的最大亮點是5樓天空小屋內30隻的立體彩蛋，巨型的彩蛋佈滿小屋，顧客可走進 去將彩蛋逐一拋起、躺上或蹲在蛋群中拍照，務求拍攝出與別不同的趣味影象，部分彩蛋更會發光，製造日與夜截然不同的拍攝效果，必定要親身體驗！ 凡即日以電子貨幣單一消費滿$100或憑The Point 300積分+追蹤新都會廣場的Facebook及Instagram，便可入小屋內拍照。每張單據最多可換8人入屋，每組拍照時間為1分鐘。1米或以下小童需由家長或監護人陪同進入。

打卡 #2 ：發光彩蛋前花園 節日開心體 驗 天空小屋前的彩蛋裝置有如小屋的前花園。日 間8隻發光的彩蛋連同小雞安靜地享受溫暖的陽光。夜間它們會成為亮麗生輝的裝置，點綴夜空的環境，成為節日跳脫開心的標記。一眾發光的彩蛋在日與夜帶來不一樣的氛圍，贏盡大家的歡心。



打卡 #3 ：彩蛋遊樂園 春日玩樂新氣象 由L5走到L4，露天廣場擺設7隻大型彩蛋裝置，當中更有高至2米，他們形態各異或直立或橫臥配置在綠油油的草地上，與蔚藍的天空構成一幅唯美影象，散發著春日清新氣象！

打卡 #4 ：「 Love 」裝置打造親密甜美回憶 高2.2米的「LOVE」裝置矗立在L4露天廣場，四個英文字母掏空設計並加設分格，又繪上奪目色調，可走進去與愛侶或家人拍照，並擺出不同造型姿勢，帶來歡笑之餘，亦可打造親密甜美回憶。

打卡 #5 ：趣味打卡牆放送「 ENJOY 」假日 vibes 同樣在L4露天廣場的趣味打卡牆，設在大型LED電視下，以綠色背景襯托，展現出三組節日的活潑妙趣圖案：鞦韆兩邊飾以復活節彩蛋、「ENJOY」字樣的「O」字母改以彩蛋設計、以及荷包蛋配以鬼馬「You Crack Me Up」(你逗我笑)的字句！在晚間圖案亮起，相片更添氣氛！

「 EGGS IN BLOOM 」主題佈置 活動詳情 日期：即日至5月1日

時間：上午10時─晚上10時

地點：新都會廣場L4、L5露天廣場

活動 #1 ：現場音樂放送 本地人氣樂隊表演 除了在L4露天廣場有三組打卡點，還有多場免費現場音樂表演，大會邀得本地的唱作人及人氣樂隊輪流表演，豐富顧客的假日體驗！ 免費音樂表演

日期：4月1日及2日4月15日及16日

時間：下午3時─4時

地點：L4露天廣場

表演隊伍：本地唱作人及音樂團隊─Jas Wishes、初久、Song Leung、KATER卡特樂隊

活動 #2 ：戶外市集有近 50 個本地手作品牌 商場於復活節假日期間舉辦「慢活市集」，設有近50個主打精品咖啡及綠色植物，以及精品首 飾等等的本地特色品牌，讓我們一眾生活繁忙的都市人放慢步伐，在戶外的環境放空自己，細意挑選商品獎賞自己。 戶外慢活市集

日期：4月5日至10日

時間：上午11時──晚上8時

地點：L3及L4露天廣場

貨品：主打精品咖啡、綠色植物及一系列本地特色手作人氣品牌之商品

附註：同場設有咖啡渣印章名信片工作坊