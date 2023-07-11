好去處│「毛孩水動•樂」夏日狂歡派對 汪星人專屬4大暑假活動

夏熱焫焫最適合去玩水消暑，保證一秒降溫！

夏天就是要盡情玩樂，毛孩亦不例外！葵芳新都會廣場將於7月28日至9月3日舉辦「毛孩水動•樂」夏日狂歡派對，帶來連串專屬汪星人的4大主題活動──「盛夏PETS PARK 遊樂園」、「萌寵FUNFUN夏水禮」、「DOG-Go同樂日」以及「與寵同樂Summer mart」，讓毛孩與奴才盡情歡度激爽暑假。

「盛夏 PETS PARK 遊樂園」

7大毛孩運動遊樂裝置集於一身，以色彩繽紛的顏色來打造夏日狂歡遊樂園，有超Instagrammable的逾2米高法鬥大叫「Feed Me餅！」型寵必去打卡位的「潮寵滑板場」、訓練毛孩手腳協調的「全力Jump over!」等等，絕對是一站式放電、打卡、訓練的好地方。而場內亦貼心為一眾寵主打造「奴才專用休息區」，除了為愛寵打卡拍照外，奴才之間也可互相交流「育兒」心得！

「萌寵 FUNFUN 夏水禮」

無論是毛孩或奴才，游水是炎夏最好的消暑活動。

打造出全港首個商場狗狗游泳池，一眾主人可以帶同毛孩盡情暢泳，與主子來個水花四濺的夏日，定必讓主子一秒消暑！

「 DOG-Go 同樂日」與 「與寵同樂 Summer mart 」

由主人與愛寵一起完成任務，考驗彼此的默契同時增進感情，更有機會贏取豐富選手包，一於與愛寵來個超放電的盛夏！盡情放電後當然不少得入手好物獎勵一下主子，最後來到「與寵同樂Summer mart」，室內、室外市集同步舉行，雲集了逾40間本地寵物品牌，寵物零食、寵物用品，扮靚衣裝等等，主子們必定超興奮表示全都要！

7 大毛孩打卡遊樂裝置

活動時間一覽表

「盛夏PETS PARK遊樂園」

日期：7月28日至9月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：L4露天廣場

「萌寵FUNFUN夏水禮」

日期：7月29至30日、8月5至6日及19至20日

時間：上午11時至晚上7時

地點：L4露天廣場及L5空中花園

「DOG-Go同樂日」：

日期：8月12日至8月13日(星期六及日)

時間：下午2時至晚上6時

地點：L3露天廣場

「與寵同樂Summer Mart」：

室內市集：

日期：7月26日至8月9

時間：上午11時至晚上9時

地點：L3中庭

室外市集：

日期：7月27至30日、8月4至6日及11至13日

時間：上午11時至晚上8時

地點：L3-L4露天廣場

網址：www.metroplaza.com.hk