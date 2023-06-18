熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-06-18 18:59:54

好去處│海洋公園夏日歷險課程 帶領小朋友投入海洋全接觸之旅

分享：

今年更首度加入水上活動元素，讓小朋友體驗浮潛及獨木舟的樂趣。

深受歡迎的海洋公園教育系列「夏日歷險課程」再度登場，為低至18個月大的小朋友，帶來一系列探索活動以及近距離接觸動物的難忘時刻。今年更首度加入水上活動元素，讓小朋友體驗浮潛及獨木舟的樂趣

首推1835個月大幼兒探索活動

 

度身設計的「兒趣探索行」，讓1835個月大幼兒與家長一起透過個半小時的五感活動及體驗式學習，認識可愛的角鵬並親親大自然，活動包括製作簡單主題服裝和近距離參觀餵飼教育示範等

911歲精彩水上體驗

「夏日歷險課程」今年首次加入水上體驗「漫趣探索行」，帶領911歲小朋友由海洋公園走到大樹灣及西貢，學習划獨木舟和參加浮潛活動，一同在海上擊退炎炎夏日。晚上於公園「海洋奇觀」感受海底世界的寧靜，並以AI繪畫出3日活動的精彩體驗。

互動體驗認識動物朋友

「童趣探索行」適合45歲小朋友，他們可加入「小偵探隊」，於3小時活動中，透過各種小遊戲、手工及親手餵飼，了解可愛的企鵝；又或是加入「小廚師隊」，在連續3個半日的活動中發揮創意，化身小小廚師為斑海豹及「海洋奇觀」的魚兒送上食物

「樂趣探索行」邀請68歲的小朋友加入「動物知識聯盟」。他們可參加「海洋冒險隊」，在一日的活動中與隊員一起挑戰不同海洋地帶，完成多項任務，以及為海獅和珊瑚魚送上美點並深入認識牠們。而「科學家隊」則會帶領小朋友於一連兩日的活動中，透過有趣科學實驗認識不同的海洋動物。

數之不盡的探索項目

參加海洋全接觸旅程之餘，家長及小朋友更可於海洋公園享受園內刺激好玩設施及一系列表演當中包括於「萌友大探索」與各具特色的動物大使近距離見面，認識各種動物的奇趣特徵和習性；及在「海洋公園明星大決鬥」欣賞威威與好友為大家準備的一連串融合雜技與舞蹈的表演。動物護理員亦會於園內各處進行餵飼示範，讓大家可近距離一睹動物們享用大餐的一刻。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受