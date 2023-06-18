好去處│海洋公園夏日歷險課程 帶領小朋友投入海洋全接觸之旅

深受歡迎的海洋公園教育系列「夏日歷險課程」再度登場，為低至18個月大的小朋友，帶來一系列探索活動以及近距離接觸動物的難忘時刻。今年更首度加入水上活動元素，讓小朋友體驗浮潛及獨木舟的樂趣。

度身設計的「兒趣探索行」，讓18至35個月大幼兒與家長一起透過個半小時的五感活動及體驗式學習，認識可愛的角鵬並親親大自然，活動包括製作簡單主題服裝和近距離參觀餵飼教育示範等。

9 至 11 歲精彩水上體驗

「夏日歷險課程」今年首次加入水上體驗「漫趣探索行」，帶領9至11歲小朋友由海洋公園走到大樹灣及西貢，學習划獨木舟和參加浮潛活動，一同在海上擊退炎炎夏日。晚上於公園「海洋奇觀」感受海底世界的寧靜，並以AI繪畫出3日活動的精彩體驗。

互動體驗認識動物朋友

「童趣探索行」適合4至5歲小朋友，他們可加入「小偵探隊」，於3小時活動中，透過各種小遊戲、手工及親手餵飼，了解可愛的企鵝；又或是加入「小廚師隊」，在連續3個半日的活動中發揮創意，化身小小廚師為斑海豹及「海洋奇觀」的魚兒送上食物。

「樂趣探索行」邀請6至8歲的小朋友加入「動物知識聯盟」。他們可參加「海洋冒險隊」，在一日的活動中與隊員一起挑戰不同海洋地帶，完成多項任務，以及為海獅和珊瑚魚送上美點並深入認識牠們。而「科學家隊」則會帶領小朋友於一連兩日的活動中，透過有趣科學實驗認識不同的海洋動物。