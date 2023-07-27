好去處│「潮遊旺角@MOKO」打造濃縮版旺角打卡熱點 三重深度體驗港式情懷

旺角新舊文化交融，充滿獨有地道魅力。今個盛夏，MOKO新世紀廣場於即日起至8月13日與訪客一同「潮遊旺角@MOKO」，透過嶄新吸睛的大型打卡裝置將旺角最具特色的主題街道金魚街、雀仔街、花墟濃縮在一個景區，加上香港最「地」交通工具紅色小巴，發掘超道地港式風貌。同場設有「香港地•是咁的」主題市集集結超過40個本土手作精品品牌，帶來多款糅合傳統與創新的產品，充滿驚喜！商場一連三個周末更會舉辦「舊時光之旅」文創工作坊，延續昔日文化。MOKO GARDEN @L3夏日夢幻紫藍鼠尾草花田讓你遠離煩囂，投入大自然的純粹寧謐！ 濃縮版旺角打卡熱點穿梭傳統主題街道 由即日起至8月13日，MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭將化身濃縮版旺角，多條標誌性街道包括金魚街、雀仔街、花墟及紅色小巴將以大型裝置形式一次過呈現於訪客眼前，是今個夏日必到的打卡朝聖熱點！

３米高紅 VAN 感受最特色「貼地」交通工具 紅色公共小巴俗稱紅VAN，是極具香港特色的交通工具，甫走到中庭即可見到一架３米高搶眼的紅VAN歡迎各地旅客「Welcome to Hong Kong」，車頂耀目的綠色燈箱指示著終點位置「MOKO」，寫上「旺角MONG KOK」的白底紅藍字傳統小巴牌記錄着香港獨有的小巴文化。訪客可於小巴站等候徐徐地上車，在這裡不用擔心不懂得嗌「有落」，可自由地上車落車！窗邊座位是打卡最佳位置，又或者你可化身紅Van司機，體驗駕駛小巴的樂趣！

4 米高「夢幻花鳥園」重新演繹港式風情 4米高粉藍色巨型八角鳥籠裝置聳立場中，柱身配以絢麗花卉佈置，籠邊掛上12個小鳥籠相互襯托，仙氣滿溢，以現代風格呈現「雀仔街」特色。訪客必定要安坐鳥籠中，背靠小清新花球吊飾及在彩燈照耀下打卡，浪漫非常！鳥籠裝置旁更堆滿了玫瑰、鬱金香、滿天星、梔子花等色彩繽紛的花卉，美不勝收，令人心曠神宜。「夢幻花鳥園」把廣闊的花鳥世界濃縮在一個場景中，讓訪客以嶄新的角度欣賞本土文化及一次過盡情打卡。

鬧市水族館「水底奇觀」探索地道海洋魅力 走過「雀仔街」及「花墟」，以迷幻閃爍波浪及魚群裝飾而成的3米高巨大魚缸立即映入眼簾！通透的裝置加上藍白波波吊燈明淨透亮地閃耀著，營造出波光粼粼的效果，令人宛若置身海底！魚缸旁綴以翠綠水草植物造景的魚缸不規則地高低架疊，將水族景觀延伸，讓訪客盡享視覺之感，投入清涼迷人的水族世界。

「香港地•是咁的」主題市集集結本土精品潮物 除了繽紛地道的旺角景點打卡裝置外，商場更在即日至7月30日期間於場內中庭及L3樓層舉行「香港地•是咁的」主題市集，充滿港式情懷的「車仔檔」設計，加上鋅鐵通花信箱及仿綠白色紙皮石裝飾，帶大家一躍回到舊香港。超過40個本土文創品牌輪流上場，各家店主以多種香港傳統情懷為創作概念，透過重新包裝、嶄新做法或是現代技術帶來革新的微縮影擺設、手作飾物、造型蠟燭、文具精品等，重新演繹舊日滋味情懷，延續昔日本土文化。 港式美食一向大受歡迎，蠟Joke打破傳統框框，將煲仔飯、車仔麵、砵仔糕等變化成像真度極高的手工食物蠟燭，非常吸睛！肥企鵝工作室則把一盅兩件的點心及茶記西多士紅豆冰等製作成微縮影擺設，同時亦可轉換成首飾如耳環、頸鏈或扣針，創意實用兼備！Why Not Hong Kong以插畫記錄美麗的香港街頭風景，並製作成護照套、行李牌等讓大家帶著香港去旅行。屆時尚有多款糅合傳統與創新的產品等你發掘，絕對充滿驚喜！