好去處│炎夏水上活動推介 石澗激流溪降體驗/獨木舟連教練指導/獨木舟連浮潛

天氣愈來愈熱，又係玩水的好時候。不少人玩激流溪降都會去粉嶺屏南石澗，這裡有多條瀑布，除了打卡、挑戰溪降外，更可體驗天然水滑梯及挑戰10米高台跳潭，啱晒追求刺激驚險的人。
活動開始前，教練會帶領大家熱身、講解裝備使用方法及教授安全意識。跟著教練的專業指導，利用繩索沿繩滑下小瀑布天然滑水道，再於透心涼的瀑布底暢泳，鍾意冒險又刺激的人士不容錯過。
「粉嶺屏南石澗激流溪降」活動流程
10:00 南涌路─衛奕信徑10段(迴旋處停車處，大樹下)集合
10:05 領取器材及裝備
10:10 活動介紹及穿著裝備
10:30 遠足
10:50 瀑布滑行、跳潭、瀑降
13:00 午餐時間(自理)
13:30 瀑布滑行、跳潭、瀑降
15:30 活動結束，回程
16:00 解散
出發日期及時間：7月19日10:00─16:00
價錢：大小同價每位$680
(建議自備水/補充飲料、食物/小食、防水袋、防曬用品、毛巾、替換衣物)
「長洲獨木舟連教練指導」活動流程
10:00 / 14:00 長洲活動地點集合
10:10 / 14:10 岸上獨木舟教學
10:30 / 14:30 開始享受划行獨木舟
12:30 / 16:30 準備回程
13:00 / 17:00 影相打卡，解除裝備，收拾行李離開
13:00 / 17:00 活動完結
出發日期及時間：7月23日 10:00─13:00 / 14:00─17:00
價錢：大小同價每位$468
西貢獨木舟連浮潛
由專業教練指導及示範進行基本的獨木舟及浮潛學習後，便能出發划獨木舟，欣賞沿途明媚風光；在碧海之中，再一邊浮潛，一邊與珊瑚魚唱游共舞，在水底近距離欣賞超靚珊瑚和超過120種魚類，感受美妙的浮潛體驗。
活動流程
09:00/ 13:00 西貢海下灣茶座(門口)集合
09:05/ 13:05 岸上獨木舟教學
09:30/ 13:30 開始享受划行獨木舟
10:20/ 14:20 浮潛用具教學及指導
10:30/ 14:30 浮潛時間
12:00/ 16:00 準備回程
12:30/ 16:30 解散
出發日期及時間：8月12日09:00 - 12:30 / 13:00-16:30
(獨木舟活動建議自備水/補充飲料、食物/小食、防水袋、防曬用品、毛巾、替換衣物、淋浴用品)
價錢：大小同價每位$580
優惠日期(優惠期)：6月21日15:00至6月30日23:59
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/128099?cid=13367