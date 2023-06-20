好去處│炎夏水上活動推介 石澗激流溪降體驗/獨木舟連教練指導/獨木舟連浮潛

穿梭於碧海藍天及藍天白雲間，於西貢海下灣體驗獨木舟及浮潛，出海隨時打卡影靚相。

天氣愈來愈熱，又係玩水的好時候。不少人玩激流溪降都會去粉嶺屏南石澗，這裡有多條瀑布，除了打卡、挑戰溪降外，更可體驗天然水滑梯及挑戰10米高台跳潭，啱晒追求刺激驚險的人。

活動開始前，教練會帶領大家熱身、講解裝備使用方法及教授安全意識。跟著教練的專業指導，利用繩索沿繩滑下小瀑布天然滑水道，再於透心涼的瀑布底暢泳，鍾意冒險又刺激的人士不容錯過。