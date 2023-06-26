好去處│皇冠假日酒店星幕Cielo下午茶買一送一 人均約$108每位送近$2,500護膚品

暑假在即，為子女安排暑期活動之際，亦要讓自己放鬆一下，約埋親朋好友在舒適優雅的環境、嘆個三層架下午茶，惠勞一下自己吧。東皇冠假日酒店星幕Cielo推出下午茶買一送一優惠，每位只需$108，即可一邊品嘗特色精緻美點，一邊欣賞頂層270度窗外景致，最正係仲有價值近$2,500護膚禮品送，女士們不可錯過！
Cielo x Eurobeauté「莓果亮肌」下午茶甜鹹美點各5款：
甜點：蝶豆花草莓戚風卷、朱古力棒、藍莓忌廉泡芙、馬卡龍、雜莓撻。
鹹點：蟹肉芒果迷你漢堡飽配芥末沙律醬、紫薯巨蛋、野菌寶盒、意大利風乾火腿露筍卷、英式鬆餅、紅莓英式鬆餅配草莓果醬、濃縮鮮奶油。
飲品選擇：咖啡、泡沫咖啡、特濃咖啡、鮮奶咖啡、意式濃縮咖啡；Twinings川寧茶：英國早餐紅茶、甘菊花草茶、薄荷葉花草茶、豪門伯爵紅茶、綠茶、白茶、蜜桃熱情果花草茶或檸檬乾薑花草茶。
每位送Eurobeauté體驗裝乙份，包括：炫金緊緻膠原活膚精華5ml、水光新生面霜5ml、全效柔肌潔面泡沫3ml。憑換領卡於指定地方換領面膜1片、購物禮遇、按摩及面部護理。
買一送一優惠
價錢：$238/兩位用(15:15–17:30，星期一至日，已包括加一服務費)
低至75折優惠
價錢：$338/兩位用(星期一至五)；$356/兩位用(星期六、日及公眾假期)
(15:15–17:30，已包括加一服務費)
優惠詳情
優惠期(預訂期) : 6月27日12:00至7月3日23:59
使用日期：6月28日至7月31日
地址：將軍澳唐德街3號九龍東皇冠假日酒店47樓星幕 營業時間：星期一至日15:15-17:30
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/136354?cid=13367