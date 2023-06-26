好去處│皇冠假日酒店星幕Cielo下午茶買一送一 人均約$108每位送近$2,500護膚品

暑假在即，為子女安排暑期活動之際，亦要讓自己放鬆一下，約埋親朋好友在舒適優雅的環境、嘆個三層架下午茶，惠勞一下自己吧。東皇冠假日酒店星幕Cielo推出下午茶買一送一優惠，每位只需$108，即可一邊品嘗特色精緻美點，一邊欣賞頂層270度窗外景致，最正係仲有價值近$2,500護膚禮品送，女士們不可錯過！