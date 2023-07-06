好去處│穿越古時空之文化體驗 黃大仙中心「我和漢服有個約會」

由7月8日起至8月27日黃大仙中心推出「我和漢服有個約會」主題活動，與多個香港及內地頂尖漢服研究團體合力將漢服文化重現大家眼前。商場有古式古香的「穿越古時空」打卡區，以及舉辦盛夏漢服市集和年度的「禮衣華夏」全球漢服模特大賽，全方位呈現華夏風貌。商場亦為旅客準備期間限定禮品及商戶優惠。

漢服復原珍品展覽 神還原經典人物

活動展出三套極具歷史價值的漢服復原珍品，包括唐代敦煌供養人裝束、唐代仕女直領手繪花紋長裙及長沙馬王堆漢墓出土的漢代服裝曲裾袍服；另亦聯同香港漢服團體丹青承南漢服社，神還原8位中國歷史知名人物的漢服造型，當中包括中國四大美人王昭君、楊貴妃、三國時代的周瑜及諸葛亮等。商場希望通過復原展品，讓大眾能欣賞到傳統漢服之美及認識其文化價值。