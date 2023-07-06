好去處│穿越古時空之文化體驗 黃大仙中心「我和漢服有個約會」

由7月8日起至8月27日黃大仙中心推出「我和漢服有個約會」主題活動，與多個香港及內地頂尖漢服研究團體合力將漢服文化重現大家眼前。商場有古式古香的「穿越古時空」打卡區，以及舉辦盛夏漢服市集和年度的「禮衣華夏」全球漢服模特大賽，全方位呈現華夏風貌。商場亦為旅客準備期間限定禮品及商戶優惠。
漢服復原珍品展覽 神還原經典人物
活動展出三套極具歷史價值的漢服復原珍品，包括唐代敦煌供養人裝束、唐代仕女直領手繪花紋長裙及長沙馬王堆漢墓出土的漢代服裝曲裾袍服；另亦聯同香港漢服團體丹青承南漢服社，神還原8位中國歷史知名人物的漢服造型，當中包括中國四大美人王昭君、楊貴妃、三國時代的周瑜及諸葛亮等。商場希望通過復原展品，讓大眾能欣賞到傳統漢服之美及認識其文化價值。
三大古風打卡區及周末工作坊 沉浸式穿越古今
黃大仙中心北館1樓及2樓設置充滿詩情畫意的「穿越古時空」打卡區，包括小橋流水古船及中式古典庭院，大家亦可到「漢服體驗館」免費租借漢服到打卡區拍照，更可善用館內的場景，拍攝穿越時空的照片。周末還設有古風工作坊及古時遊戲，指定日子更有中樂表演及非物質文化遺產糖藝表演。
「禮衣華夏」全球漢服模特大賽港區初賽
「禮衣華夏」第五屆全球漢服模特大賽香港賽區初賽將於8月4日在黃大仙中心舉行，由國風雅集香港漢服文化協會主理，比賽從儀態、步態、體態、美態四個方面作出綜合評審，漢服愛好者可把握今次機會。
盛夏漢風市集 非遺手作大合集
於7月18日及7月19日，黃大山中心北館1 樓將舉辦全港獨一無二的漢風主題市集，為大家搜羅多間「非遺手作達人」主理的限定店。顧客於商場消費即可免費換領經典傳統小食，市集更設有免費漢服試穿活動，讓大家可進一步體驗漢服文化。
黃大仙中心「我和漢服有個約會」詳情
日期：7月8日至8月27日
時間：上午11時至下午10時
地點：黃大仙中心北館
查詢：Linkhk.com