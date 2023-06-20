好去處│與「設計廊」合辦「LoveHK展覽」 多媒體藝術家彭淑儀 轉廢為寶塑造「綠惜香港」

香港貿易發展局(貿發局)旗下「香港．設計廊」(設計廊)， 與本地多媒體藝術家彭淑儀(Agnes)合辦以「綠惜香港」爲主題的「LoveHK展覽」，並由即日至7月9日在灣仔會展店展出60多件以日常廢棄物品如：咖啡過濾紙、酒塞、雞蛋盒、蔬果網和玻璃瓶等轉化而成的藝術品。
廢物轉化再生藝術品
生活在充滿活力和多元文化的國際都市，環保意識已滲透到大家的生活當中。致力推動環保藝術的Agnes，運用生活中不顯眼的廢棄物件融合細緻的畫功，呈現出香港各種面貌，包括海岸美景、香港生活、行到邊畫到邊、大嶼海岸及香港是我家。喜歡散步和探索環境的Agnes，經常由日常生活和自然界中獲取創作靈感，每當發現有趣的廢棄材料，便將它們融入藝術作品中。是次展覽亦會展示多元化的藝術品，如以蔬果網製作的燒賣和叉燒包，用香檳蓋和貝殼製作出的精緻小椅子擺設，以飲品招紙做出的花朵等，視覺效果豐富。
設計廊精選產品發售
Agnes特別為展覽手製生果網循環再造小籃子和心意卡於設計廊灣仔會展店寄賣，同時設計廊特別推介多款香港特色精品，包括：啟德飛機護照套、純銀洋紫荊造型耳環連琺瑯彩等。展覽期間購物滿$400，即享全單額外85折。
分享至社交媒體 換領精美禮物
展覽期間，參觀人士只需即場拍下任何一件展品，將照片上載至Facebook或Instagram社交平台，並同時標記設計廊(@HKTDC Design Gallery香港．設計廊)和Agnes的專頁(@Agnes Recycles)，即可免費獲贈Agnes手製蔬果網鎖匙扣一個；或購物滿$2,000(扣除所有折扣後)，即可免費獲贈Agnes繪畫的香港景觀畫作一幅。數量有限，送完即止。
展覽詳情
日期：6月20日(周二)至7月9日(周日)
地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心地下「香港．設計廊」
營業時間：周一至日及公眾假期10:30am──7:30pm
查詢：2584 4146 / 2584 4149
網頁：www.hkdesigngallery.com