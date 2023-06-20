好去處│與「設計廊」合辦「LoveHK展覽」 多媒體藝術家彭淑儀 轉廢為寶塑造「綠惜香港」

香港貿易發展局(貿發局)旗下「香港．設計廊」(設計廊)， 與本地多媒體藝術家彭淑儀(Agnes)合辦以「綠惜香港」爲主題的「LoveHK展覽」，並由即日至7月9日在灣仔會展店展出60多件以日常廢棄物品如：咖啡過濾紙、酒塞、雞蛋盒、蔬果網和玻璃瓶等轉化而成的藝術品。

廢物轉化再生藝術品

生活在充滿活力和多元文化的國際都市，環保意識已滲透到大家的生活當中。致力推動環保藝術的Agnes，運用生活中不顯眼的廢棄物件融合細緻的畫功，呈現出香港各種面貌，包括海岸美景、香港生活、行到邊畫到邊、大嶼海岸及香港是我家。喜歡散步和探索環境的Agnes，經常由日常生活和自然界中獲取創作靈感，每當發現有趣的廢棄材料，便將它們融入藝術作品中。是次展覽亦會展示多元化的藝術品，如以蔬果網製作的燒賣和叉燒包，用香檳蓋和貝殼製作出的精緻小椅子擺設，以飲品招紙做出的花朵等，視覺效果豐富。