好去處│華懋集團旗下9大商場 父親節免費派送特色飲品兼推5重消費獎賞

華懋集團旗下9大商場 共慶父親節。

華懋集團旗下荃灣如心廣場1期、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊及中環街市將會在父親節當日免費派發特色飲品，向偉大的爸爸表達敬意。

各商場派發免費飲品時間 6月18日

荃灣如心廣場1期 12:00-13:00

沙田好運中心 14:00-15:00

將軍澳翩滙坊 16:00-17:00 6月17-18日

中環街市 10:00-22:00

華懋集團旗下9大商場，由6月10日起為顧客誠意推出食玩買5重消費獎賞，為大家預備一連串的父親節驚喜，包括「Chill級爸爸照相館」及「絕世好爸螢幕宣言」活動。 禮遇 1：Chill 級爸爸照相館 除了嘆特色飲品，一家人最開心就喺嚟個大合照，將珍貴又美好的回憶，透過相片紀錄下來。荃灣如心廣場於父親節當天在如心廣場1期中庭提供了一個「Chill級爸爸照相館」，顧客只需以電子貨幣消費滿$100或以上，就可拍攝即影即有相片1張，而現場更會擺放各式各樣的拍攝小道具，供大家瞬間變身或扮鬼扮馬。

禮遇 2 ：絕世好爸 螢幕宣言 此外，如心廣場1期將提供大電視螢幕窩心留言服務「絕世好爸 螢幕宣言」，讓子女或至愛的另一半，留下窩心暖意的感謝字句。訊息將於父親節當天下午2時至3時在如心廣場1期中庭及戶外大電視隨機播放。 顧客憑即日任何電子貨幣消費，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領如心廣場大電視顯示「絕世好爸 螢幕宣言」名額乙個。 每個「絕世好爸 螢幕宣言」訊息顯示為1分鐘，將於父親節當日下午2時至3時在如心廣場1期中庭及戶外大電視隨機播放。

絕世好爸 螢幕宣言

換領詳情

日期及時間：6月10日至6月15日12:00-22:00，換完即止。

地點：如心廣場1期1樓商場禮賓部

禮遇 3 ：父親節美酒換領 顧客在指定商場消費滿指定金額，更可換領父親節美酒及精緻的茶包禮盒套裝，以及應節的五穀米金華火腿瑤柱裹蒸糭，適合贈予識飲識食的父親作禮物。

美酒換領詳情 日期：6月10日至換完即止

時間：12:00-22:00 翩滙坊商場禮賓部

12:00-18:00 好運中心商場禮賓部、希爾頓中心商場禮賓部、粉嶺名都商場商場禮賓部、上水名都商場商場禮賓部、順福糧倉商場禮賓部、巴黎‧倫敦‧紐約戲院 購物中心商場禮賓部。 顧客於指定日期在同一商場以即日電子貨幣消費滿$680或以上，憑最多2張不同商戶的有效電子機印發票(每張發票最少$100)，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領父親節美酒乙支。

茶葉禮盒套 裝 換 領詳情 日期及時間：6月10日12:00-22:00換完即止

地點：如心廣場 1 期 1 樓商場禮賓部

顧客以即日電子貨幣消費滿$880或以上，憑最多3張不同商戶的有效電子機印發票(每張發票最少$100)，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領Nina Patisserie茶葉禮盒套裝乙盒。

Nina Patisserie茶葉禮盒套裝。

端午節裹蒸糭禮券換 領詳情 日期：6月10日至換完即止

時間：12:00-22:00 翩滙坊商場禮賓部

12:00-18:00 如心廣場1期商場禮賓部、希爾頓中心商場禮賓部、粉嶺名都商場商場禮賓部、上水名都商場商場禮賓部、順福糧倉商場禮賓部、巴黎‧倫敦‧紐約戲院 購物中心商場禮賓部。

顧客於指定日期在同一商場以即日電子貨幣消費滿$780或以上，憑最多3張不同商戶的有效電子機印發票(每張發票最少$100)，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領五穀米金華火腿瑤柱裹蒸糉禮券乙張。