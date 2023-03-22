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2023-03-22 17:38:24

好去處│街頭小巷重遇托腮貓Gloomie 13a New Street Art Gallery與stain+太平山街聯合藝術展

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13a New Street Art Gallery展出多幅Gloomie新畫作及藝術裝置，包括盞鬼有趣的「shopaholic kitty」系列。

曾經瘋魔一眾貓奴的托腮貓Gloomie，在充滿濃厚藝術氣氛的3月重現太平山街。今次Gloomie化身琥珀色托腮貓，不僅現身stain+咖啡店，更聯同13a New Street Art Gallery(13a)舉辦聯合藝術展，大玩街頭小巷尋貓記。

名為「Purr.fect Obsession」的聯合展覽將於324日至416日在13astain+同步舉行，除了標誌性的外牆巨型Gloomie打卡壁畫、貓咪Latte外，13a亦會展出多幅Gloomie新畫作及藝術裝置，Gloomie更首次與潮流品牌casetify合推9款手機殼及手機配件，實行將藝術融入日常生活中。

 

6張１米x 1米拼合而成的大型貓咪畫作，8隻不同品種和形態貓咪從容自若的躺在雲霧中悠閒地Day Dreaming。

Purr.fect Obsession」絕對是藝術家Leonlollipop獻給眾貓奴對「主人」瘋狂熱愛一個展覽。13a將展出十多幅不同形態的Gloomie畫作，當中包括10幅從未曝光的全新作品，包括盞鬼有趣的「shopaholic kitty」系列；還有深受歡迎的招財Gloomie今次換上燙金印刷，金光耀眼；中央放置了60cm高的天使版「Gloomie Dream」及全新「Gloomie Amber」搪膠立體雕塑首度現身大家眼前，「Gloomie Amber」限量推出180隻，每套均附上親筆簽名連獨立編號證書。

 

今次Gloomie化身琥珀色托腮貓，不僅現身stain+咖啡店，更聯同13a New Street Art Gallery(13a)舉辦聯合藝術展，大玩街頭小巷尋貓記。

Gloomie外牆壁畫載譽歸來太平山街

欣賞完13a展覽後別錯過走到太平山街另一端的stain+與巨型Gloomie外牆壁畫打卡。這次Gloomie以琥珀色面貌重新出現，6呎高帶著「皇家藍」皇冠的「Gloomie Amber」，現身在全新湖水綠外牆上，觸目耀眼。店內亦展示8幅不同造型的動物畫作。

睇晒兩個展覽送$10現金券

stain+亦會限時推出貓貓Latte，配上3款造型不同Gloomie的熱飲杯套、冷泡咖啡和Gloomie聯成限量咖啡掛耳包禮盒，一盒5款的時令咖啡換上全新包裝，絕對是送禮及收藏之選。此外，於展覽期間，凡觀賞完13astain+兩個展覽，可獲得「Purr.fect Obsession」限量明信片乙張，於stain+購買任何咖啡飲品(手沖咖啡除外)stain+自家品牌產品可作$10現金券使用。

活動詳情

Purr.fect Obsession」聯合展

日期324 - 416

 

13a New Street Art Gallery

地址：上環新街13A地下

時間：12:00 – 7:00pm(逢星期一休息)

 

stain+

地址：上環太平山街2-4地下A

時間：11:00am7:00pm(逢星期一休息)

查詢：9557-5055

 

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