好去處│街頭小巷重遇托腮貓Gloomie 13a New Street Art Gallery與stain+太平山街聯合藝術展

曾經瘋魔一眾貓奴的托腮貓Gloomie，在充滿濃厚藝術氣氛的3月重現太平山街。今次Gloomie化身琥珀色托腮貓，不僅現身stain+咖啡店，更聯同13a New Street Art Gallery(13a)舉辦聯合藝術展，大玩街頭小巷尋貓記。

名為「Purr.fect Obsession」的聯合展覽將於3月24日至4月16日在13a及stain+同步舉行，除了標誌性的外牆巨型Gloomie打卡壁畫、貓咪Latte外，13a亦會展出多幅Gloomie新畫作及藝術裝置，Gloomie更首次與潮流品牌casetify合推9款手機殼及手機配件，實行將藝術融入日常生活中。