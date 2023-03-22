好去處│街頭小巷重遇托腮貓Gloomie 13a New Street Art Gallery與stain+太平山街聯合藝術展

曾經瘋魔一眾貓奴的托腮貓Gloomie，在充滿濃厚藝術氣氛的3月重現太平山街。今次Gloomie化身琥珀色托腮貓，不僅現身stain+咖啡店，更聯同13a New Street Art Gallery(13a)舉辦聯合藝術展，大玩街頭小巷尋貓記。
名為「Purr.fect Obsession」的聯合展覽將於3月24日至4月16日在13a及stain+同步舉行，除了標誌性的外牆巨型Gloomie打卡壁畫、貓咪Latte外，13a亦會展出多幅Gloomie新畫作及藝術裝置，Gloomie更首次與潮流品牌casetify合推9款手機殼及手機配件，實行將藝術融入日常生活中。
「Purr.fect Obsession」絕對是藝術家Leonlollipop獻給眾貓奴對「主人」瘋狂熱愛一個展覽。13a將展出十多幅不同形態的Gloomie畫作，當中包括10幅從未曝光的全新作品，包括盞鬼有趣的「shopaholic kitty」系列；還有深受歡迎的招財Gloomie今次換上燙金印刷，金光耀眼；中央放置了60cm高的天使版「Gloomie Dream」及全新「Gloomie Amber」搪膠立體雕塑首度現身大家眼前，「Gloomie Amber」限量推出180隻，每套均附上親筆簽名連獨立編號證書。
Gloomie外牆壁畫載譽歸來太平山街
欣賞完13a展覽後別錯過走到太平山街另一端的stain+與巨型Gloomie外牆壁畫打卡。這次Gloomie以琥珀色面貌重新出現，6呎高帶著「皇家藍」皇冠的「Gloomie Amber」，現身在全新湖水綠外牆上，觸目耀眼。店內亦展示8幅不同造型的動物畫作。
睇晒兩個展覽送$10現金券
stain+亦會限時推出貓貓Latte，配上3款造型不同Gloomie的熱飲杯套、冷泡咖啡和Gloomie聯成限量咖啡掛耳包禮盒，一盒5款的時令咖啡換上全新包裝，絕對是送禮及收藏之選。此外，於展覽期間，凡觀賞完13a及stain+兩個展覽，可獲得「Purr.fect Obsession」限量明信片乙張，於stain+購買任何咖啡飲品(手沖咖啡除外)或stain+自家品牌產品可作$10現金券使用。
活動詳情
「Purr.fect Obsession」聯合展
日期：3月24日 - 4月16日
13a New Street Art Gallery
地址：上環新街13號A地下
時間：12:00 – 7:00pm(逢星期一休息)
stain+
地址：上環太平山街2-4號地下A舖
時間：11:00am– 7:00pm(逢星期一休息)
查詢：9557-5055