熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 尖沙咀大火 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-03-06 19:02:26

好去處│跨灣大橋日系復古單車遊/烘焙DIY/新派按摩/人氣新餐廳 白色情人節嚟PopWalk玩足一日

分享：

騎著日系復古單車，由專人導賞遊覽新落成的跨灣大橋，飽覽鯉魚門海峽景色。

對於情侶來講，每日都是愛意濃濃的日子，行商場、看戲、咖啡店打躉的簡單行程，都是甜蜜浪漫的。下周二便是白色情人節，又是表達心意的好日子，是否已為另一半準備連串放閃的浪漫約會？如未有頭緒，不妨看看小編以下推介的好去處，絕對是打卡放閃晒幸福的好地方！

PopWalk X tokyobike日系復古單車放閃遊

騎著日系復古單車，由專人導賞遊覽將軍澳跨灣大橋，飽覽鯉魚門海峽景色，沿途欣賞浪漫櫻花和黃花風鈴木，體驗及感受大自然的美，而且不論踩單車，還是散步，也會感受到陣陣海風，極之愜意。

 

新派按摩店設逾10種療程

玩累了，可以歎個按摩鬆一鬆。區內新派按摩店「玄silence massage」，設有超過10種按摩療程，如「熱石能量導入按摩」、「泰式草球按摩」，配合全天然香薰按摩油，有助紓緩運動疲勞和生活壓力。按摩完可以去區內另一人氣新餐廳、肥仔@ERRORJer & [email protected]有份投資的「幻Maboroshi」，主打高級鐵板燒及Omakase；又或者親民泰式小店「泰Grill」及「泰Cool」，主打泰國街頭風味菜式及串燒，性價比高。

tokyobike期間限定店

海天晉滙G/F PU1

日期：即日至4(逢星期六、日及公眾假期)

時間：11:00-19:00

查詢：9312 8538

初春團

日期：312(星期日)

時間：11:00-14:00

費用：The Point 1000積分+報名費每位$150

 

silence massage

天晉滙2Shop G19

日期：

星期一至四 11:00-22:30

星期五至日及公眾假期 11:00-23:00

查詢：9535 1555

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受