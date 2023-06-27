好去處│酒店美食+泳池通行證 8間酒店daycation近半價開搶

炎炎夏日，最好游水消暑，想享受酒店設施及美食，兼且盡情打卡，就不要錯過以下8間酒店daycation，除了泳池暢泳及享受日光浴外，更可使用健身室或桑拿等設施，然後於酒店餐廳歎個自助餐或下午茶，放鬆身心，悠閒地度過假期。
黃竹坑雅格酒店
這裡最正是無邊際泳池，天台可270度飽覽壯闊的香港仔避風塘和鴨脷洲景色，打卡一流。游水游累了可到Arca Society歎港式下午茶，傳統港式小食包括叉燒酥、魚子千島蝦多士、牛肉蛋三文治等。特別推介雞蛋仔配花生醬及煉奶、奶茶紅豆芝士蛋糕及桂花蛋糕。而每位可於Sky吧享用1杯標準飲品。
港式下午茶+3小時泳池通行證(2位用)
價錢：$688/2位(星期一至五)；$988/2位(星期六、日及公眾假期)
使用日期：即日至8月31日
泳池使用時間：12:00–15:00
下午茶用餐時間：15:00–17:00
酒店地址：黃竹坑香葉道43號
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/126595?cid=13367
香港富麗敦海洋公園酒店
60米長的無邊際泳池是IG打卡好地方，游累了可在池邊小亭躺椅享受日光浴。半自助午餐更可嘆到62˚C慢煮天然安格斯牛小排等主菜，配搭自助沙律及前菜、壽司、冰鎮海鮮、餐湯及特色甜品。
54折星耀廳綠色輕怡半自助午餐送泳池通行證
價錢：每位$388(星期一至五)；小童(3-11歲)每位$294
使用日期：即日至7月7日
泳池使用時間：10:15–12:15
半自助午餐用餐時間：12:00–14:30
酒店地址：香港仔海洋徑3號
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/141611?cid=13367
香港維港凱悅尚萃酒店
酒店泳池面向維港海景，景觀開揚，打卡一流。下午茶「和風べつばら」聯乘Luna Cake，任食日式甜點及美食，飽肚又滿足。下午茶包括鮭魚玉子燒和鰻魚炸玉米餅。甜品亮點是Luna Cake的北海道雙層芝士蛋糕，每天手工製作，以及任食即製銅鑼燒、鯛魚燒、日式梳乎里班戟、冰淇淋及Luna Cake禮券一套。
9折「和風べつばら」下午茶+3小時泳池通行證(2位用)
價錢：$695/2位
使用日期：即日至8月31日
泳池使用時間：12:00–15:00
下午茶用餐時間：15:30–17:00
酒店地址：北角邨里一號
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/102034?cid=13367
富豪機場酒店
遠離繁囂有一種到國外度假充電的感覺，除了嘆自助餐及消暑暢泳外，還可使用健身房及蒸汽桑拿；另亦可選擇自助午餐或品嘗印度咖哩自助午餐，食完可以再玩過。
56折藝廊咖啡室自助午餐+健身房、游泳池、蒸汽和桑拿一日通行證
價錢：$495/2位(1成人1小童)；$550/2位(2成人)
使用日期：即日至8月31日
泳池使用時間：10:00–21:00
自助午餐用餐時間：12:00–14:30
酒店地址：赤鱲角香港國際機場暢達路9號
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/144928?cid=13367
香港海洋公園萬豪酒店
想要親子放電好去處，必揀海洋公園萬豪酒店！自助午餐提供北海道帶子、清爽肥美的油甘魚及深海池魚等新鮮日本刺身及時令海鮮，還可揀2小時泳池通行證+兒童遊樂天地套票，到泳池享受日光浴，再品嚐午餐，最後到兒童遊樂天地Playhouse放電玩足一日！
海灣餐廳自助午餐+2小時泳池通行證+兒童遊樂天地
價錢：$711/2位起(1成人1小童3-11歲)；$861/2位起(2成人)
使用日期：即日至7月31日
自助午餐用餐時間：12:00–14:30
室外泳池及兒童泳池使用時間：9:00 – 11:00
兒童遊樂天地開放時間：8:00 – 20:00
酒店地址：黃竹坑道180號
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/141238?cid=13367
灣仔諾富特世紀酒店
位置方便，食物質素性價比高，主打法國經典美食及多款海鮮如即開生蠔、蟹腳、青口及凍蝦，亦有廚師精心炮製的龍蝦酥、法式海龍皇湯、白酒煮藍青口、慢煮油封鴨髀等。無論揀游水+自助午餐，或游水+自助晚餐，都是給自己一個放鬆的時刻！
生蠔海鮮自助午餐+3小時泳池通行證
價錢：$493/2位起(1成人1小童3-11歲)；$573/2位起(2成人)
3小時泳池通行證使用時段：9:00-12:00(星期一至日)
午餐用餐時間：12:00–14:30
美食再「法」現自助晚餐+3小時泳池通行證
價錢：$641/2位起(1成人1小童3-11歲)；$777/2位起(2成人)
3小時泳池通行證使用時段：15:30–18:30(星期一至日)
晚餐用餐時間：18:30–21:30
使用日期：即日至8月31日
酒店地址：灣仔謝斐道238號
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/143222?cid=13367
尖沙咀美麗華酒店
同樣在市區提供dayuse的選擇，無論是自助午餐、和牛盛饌自助晚宴或周末自助早午餐都可以配上全天候使用的室內泳池通行證，另外亦可使用健身房、蒸汽和桑拿。
62折自助午餐+泳池通行證(星期一至五)
價錢：$1,078/2位(1成人1小童4-11歲)；$1,220/2位成人)
63折周末自助早午餐+泳池通行證(星期六)
價錢：$1,186/2位(1成人1小童4-11歲)；$1,396/2位成人)
65折和牛盛饌自助晚宴X泳池通行證(星期一至日)
價錢：$1,456/2位(1成人1小童4-11歲)；$1,756/2位成人)
使用日期：即日至8月31日
泳池開放時間：6:30–22:00
自助午餐用餐時間：12:00–14:30
周末自助早午餐時間：11:45–14:45
酒店地址：灣仔謝斐道238號
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/128331?cid=13367
香港九龍東皇冠假日酒店
酒店泳池雖不是Infinity Pool，但典雅的設計吸引不少女生在此打卡，很適合夏天不妨躺在椅子上享受日光浴，然後再到酒店頂層47樓星幕(Cielo)露天餐廳及酒吧，邊享受半自助午餐，邊欣賞開揚景緻。
半自助午餐(2位成人)連2小時泳池通行證
價錢：$500/2位(星期一至五)；$604/2位(星期六、日及公眾假期)
半自助午餐(1位成人)及自助沙律及甜品吧(1位3-12歲小童)連2小時泳池通行證
價錢：$353/2位(星期一至五)；$410/2位(星期六、日及公眾假期)
無限添飲指定紅白酒及生啤兩小時連2小時泳池通行證
價錢：每位$198(星期一至五)；每位$228(星期六、日及公眾假期)
使用日期：即日至8月31日
用餐時間：12:00–14:30
享用泳池時間：10:00–14:00(其中兩小時)
酒店地址：將軍澳唐德街3號