好去處│酒店美食+泳池通行證 8間酒店daycation近半價開搶

Daycation有食有玩，是暑假子女放電的好去處。

炎炎夏日，最好游水消暑，想享受酒店設施及美食，兼且盡情打卡，就不要錯過以下8間酒店daycation，除了泳池暢泳及享受日光浴外，更可使用健身室或桑拿等設施，然後於酒店餐廳歎個自助餐或下午茶，放鬆身心，悠閒地度過假期。

黃竹 坑 雅格酒 店

這裡最正是無邊際泳池，天台可270度飽覽壯闊的香港仔避風塘和鴨脷洲景色，打卡一流。游水游累了可到Arca Society歎港式下午茶，傳統港式小食包括叉燒酥、魚子千島蝦多士、牛肉蛋三文治等。特別推介雞蛋仔配花生醬及煉奶、奶茶紅豆芝士蛋糕及桂花蛋糕。而每位可於Sky吧享用1杯標準飲品。

香港富麗敦海洋公園酒 店

60米長的無邊際泳池是IG打卡好地方，游累了可在池邊小亭躺椅享受日光浴。半自助午餐更可嘆到62˚C慢煮天然安格斯牛小排等主菜，配搭自助沙律及前菜、壽司、冰鎮海鮮、餐湯及特色甜品。

香港維港凱悅尚萃酒 店

9折「和風べつばら」下午茶+3小時泳池通行證(2位用)

9折「和風べつばら」下午茶+3小時泳池通行證(2位用)

9折「和風べつばら」下午茶+3小時泳池通行證(2位用)

9折「和風べつばら」下午茶+3小時泳池通行證(2位用)

酒店泳池面向維港海景，景觀開揚，打卡一流。下午茶「和風べつばら」聯乘Luna Cake，任食日式甜點及美食，飽肚又滿足。下午茶包括鮭魚玉子燒和鰻魚炸玉米餅。甜品亮點是Luna Cake的北海道雙層芝士蛋糕，每天手工製作，以及任食即製銅鑼燒、鯛魚燒、日式梳乎里班戟、冰淇淋及Luna Cake禮券一套。

富豪機場酒 店

遠離繁囂有一種到國外度假充電的感覺，除了嘆自助餐及消暑暢泳外，還可使用健身房及蒸汽桑拿；另亦可選擇自助午餐或品嘗印度咖哩自助午餐，食完可以再玩過。

香港海洋公園萬豪酒店

想要親子放電好去處，必揀海洋公園萬豪酒店！自助午餐提供北海道帶子、清爽肥美的油甘魚及深海池魚等新鮮日本刺身及時令海鮮，還可揀2小時泳池通行證+兒童遊樂天地套票，到泳池享受日光浴，再品嚐午餐，最後到兒童遊樂天地Playhouse放電玩足一日！

灣仔諾富特世紀酒 店

位置方便，食物質素性價比高，主打法國經典美食及多款海鮮如即開生蠔、蟹腳、青口及凍蝦，亦有廚師精心炮製的龍蝦酥、法式海龍皇湯、白酒煮藍青口、慢煮油封鴨髀等。無論揀游水+自助午餐，或游水+自助晚餐，都是給自己一個放鬆的時刻！

生蠔海鮮自助午餐+3小時泳池通行證

價錢：$493/2位起(1成人1小童3-11歲)；$573/2位起(2成人)

3小時泳池通行證使用時段：9:00-12:00(星期一至日)

午餐用餐時間：12:00–14:30

美食再「法」現自助晚餐+3小時泳池通行證

價錢：$641/2位起(1成人1小童3-11歲)；$777/2位起(2成人)

3小時泳池通行證使用時段：15:30–18:30(星期一至日)

晚餐用餐時間：18:30–21:30

使用日期：即日至8月31日

酒店地址：灣仔謝斐道238號

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/143222?cid=13367