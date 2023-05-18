好去處│雞仔嘜70載初心如一 中環街市期間限定展設三大特色打卡位

品牌也特別邀請本地插畫家蔡景康Steven Choi合作，推出雞仔嘜x小白LITTLE WHITE限量版手辦公仔兼義賣畫作，畫作所得善款將全數捐予非政府組織香港家庭福利會。

雞仔嘜為慶祝踏入70周年，品牌於即日起至21日假中環街市1樓舉辦為期四日的「雞仔嘜70載初心如一期間限定展覽」，現場設有三個精心設計的場景打卡位，與家人朋友拍照留念，記錄溫馨回憶。 三大特色的打卡位 展場內設有三個精心設計的場景及道具，供大家的朋友和親人打卡拍照留念，記住溫馨回憶，一同慶祝雞仔嘜70周年！

打卡位 1 ：回到六十年代 限定展覽由雞仔嘜的「家」——位於油麻地上海街的本店出發，六十年代在油麻地上海街開業的門市屹立至今，招牌上寓意豐衣足食的雞仔商標亦已深入民心。展覽重現昔日60年代的懷舊場面，留聲機、雀籠及舊式廣告牌等道具，回顧品牌的變遷，別具意義。

展覽重現昔日60年代的懷舊場面

打卡位2：本地插畫家Steven Choi設計特別版小白角色 本地插畫家蔡景康(Steven Choi)以雞仔嘜70載，初心如一、堅持的信念，為其最標誌性角色——小白特別添上雞仔嘜元素，講述孤獨的小白深受小雞感動，積極尋找家人，並幫助更多人找到溫暖家的故事；Steven更特別為今次盛事創作兩幅以家為主題的畫作作慈善義賣，表達「家」的重要性和傳遞「關懷」的訊息，畫作收益將全數捐贈香港家庭福利會，為大眾福祉出力。

本地插畫家Steven Choi設計特別版小白角色，再添上雞仔嘜元素。

打卡位 3 ：把大自然穿上身 棉花是雞仔嘜的其中一種主要原材料，製作出多款溫暖又舒適的衣物，因此特設人造棉花田供大家拍照留念，數十萬條棉纖維，化成柔軟舒爽的棉製品：衣物、毛巾、寢具……棉與生活可說是息息相關。陽光下，棉花綻放成一個個純白棉球，感受品牌一直以來的體貼，致力為大家帶來貼身貼心的感覺。雞仔嘜相信原材料是品質的關鍵，致力挑選符合環保原則的天然物料，「緻美棉」系列及嬰兒內衣均選用美國棉（COTTON USA™），其以先進農業技術種植，有助減少對環境的負擔，讓用家穿得舒適安心，尤其適合皮膚敏感人士穿着。

特設人造棉花田供大家拍照留念

贏取「雞仔嘜 x 小白 LITTLE WHITE 」限量版手辦公仔及豐富禮物包 想把可愛的「雞仔嘜x小白LITTLE WHITE」限量版手辦公仔帶回家？立即在展場內集齊三個場景照片，並於5月31日前將相片上載到Instagram，標註@chicklifestyle和#chicks70，即可參加。得到最多讚好的頭10位參加者將贏得豐富禮物包一份，包括「雞仔嘜x小白LITTLE WHITE」限量版手辦公仔、本地插畫家Steven Choi設計限量版精美文具套裝、雞仔嘜日本紗巾及雞仔嘜$200網上購物券；另會再選出3名最有創意的參加者，可獲贈本地插畫家Steven Choi設計限量版精美文具套裝、雞仔嘜日本紗巾及雞仔嘜$200網上購物券，得獎名單將於6月5日Instagram內公布。

雞仔嘜 70 載初心如一期間限定展覽 展覽日期：2023年即日起至5月21日 時間：11:00–20:00 地點：中環街市1樓