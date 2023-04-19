好去處│「領展可持續未來館」開幕 首個限定展覽「綠續開餐」探索低碳生活

全港首個札根社區商場、貼近市民的可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」將於4月23日(星期日)正式開放，選址旗下位於九龍中的旗艦商場樂富廣場，開設佔地約6,800呎，市民可免費入場參觀。展館分為展覽區、演講及工作坊區、以及零售區三大區域，每隔6個月圍繞不同的可持續發展議題，透過沉浸式視覺體驗、互動遊戲、免費工作坊及講座等活動，啟發參觀者探索和實踐，有助社會可持續發展的「貼地」方法。

展館設計以低碳為主

展館在設計上引入不少可持續發展的概念，當中包括：

• 循環再用部分冷氣系統冷凝排水，以灌溉館內植物；

• 採用獲國際認證的可持續發展地面物料及LED燈具，節省能源；

• 提供飲水機，鼓勵自備水樽；

• 定期進行碳排放審計，並進行碳抵消活動以達致碳中和。

首階段由「食」開始 與大眾「去碳」世 界

首個期間限定展覽命名為「綠續開餐」，以日常飲食為主題，探索如何實踐低碳生活。領展超過六成商戶的業務與食物相關，所以首個期間限定展覽主題定為「綠續開餐」，涵蓋六大主題，即食物碳足跡、本地農業、食物絕種、廚餘問題、飲食走塑和食品科技，透過不同互動體驗，以「貼地」易明的內容解構可持續食物系統，讓市民及商戶一起探索低碳生活，學習如何從日常生活中作出改變，與領展攜手一起「去碳」世界。