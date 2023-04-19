好去處│「領展可持續未來館」開幕 首個限定展覽「綠續開餐」探索低碳生活

全港首個札根社區商場、貼近市民的可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」將於4月23日(星期日)正式開放，選址旗下位於九龍中的旗艦商場樂富廣場，開設佔地約6,800呎，市民可免費入場參觀。展館分為展覽區、演講及工作坊區、以及零售區三大區域，每隔6個月圍繞不同的可持續發展議題，透過沉浸式視覺體驗、互動遊戲、免費工作坊及講座等活動，啟發參觀者探索和實踐，有助社會可持續發展的「貼地」方法。
展館設計以低碳為主
展館在設計上引入不少可持續發展的概念，當中包括：
• 循環再用部分冷氣系統冷凝排水，以灌溉館內植物；
• 採用獲國際認證的可持續發展地面物料及LED燈具，節省能源；
• 提供飲水機，鼓勵自備水樽；
• 定期進行碳排放審計，並進行碳抵消活動以達致碳中和。
首階段由「食」開始 與大眾「去碳」世界
首個期間限定展覽命名為「綠續開餐」，以日常飲食為主題，探索如何實踐低碳生活。領展超過六成商戶的業務與食物相關，所以首個期間限定展覽主題定為「綠續開餐」，涵蓋六大主題，即食物碳足跡、本地農業、食物絕種、廚餘問題、飲食走塑和食品科技，透過不同互動體驗，以「貼地」易明的內容解構可持續食物系統，讓市民及商戶一起探索低碳生活，學習如何從日常生活中作出改變，與領展攜手一起「去碳」世界。
定期舉辦工作坊及活動
領展與非牟利機構、社企等合合作，定期於展館內舉行適合一家大小參加的工作坊、講座及活動，可免費網上報名參加。工作坊種類多元化，包括親身體驗家居種植食材的樂趣，學習DIY自製魚菜共生系統，以創意升級再造廚餘，利用乾花、剩菜、咖啡渣等製作生活用品或藝術裝飾，以及透過VR劇場工作坊學習惜食文化。
免費選取快將過期食物
夥拍惜食堂開設全港首間融合食物回收、食物援助及零售概念店「米仔站」。它分為兩部分，包括部分快將過期、但可安全食用的食物，讓惜食堂受惠會員以米仔代幣，按自己所需免費選取食物。另一部分則售賣可持續發展的產品，包括惜食堂「米仔產品」、本地種植的乾貨食材、環保清潔用品，以及本地藝術家手作，讓訪客選購。所有收益扣除成本將用作營運惜食堂各項食物回收等，另會定期舉辦工作坊，普及惜食文化。
展館設計特點：
1. 大量使用投射影像，以減少耗電量及減少發熱
2. 循環再用部分冷氣系統冷凝排水，以灌溉館內植物
3. 採用獲國際認證、符合可持續發展的地面物料
4. 使用LED燈具，減少消耗電能
5. 提供飲水機，鼓勵自備水樽以減少即棄塑膠膠樽
6. 定期進行碳排放審計，並進行碳抵銷以達致碳中和
資料概覽
地點：樂富廣場A區3樓(九龍橫頭磡聯合道198號)
開放時間：星期一至日上午11時至下午7時30分(最後入場時間晚上7時)
網址：http://www.linkreit.com/tc/sustainability/sustainability-lab