好去處│顧沛然34幅「蛇貓狗畫展」@海港城 靈感源自《龍虎豹》

對於成長於七、八十年代的人來說，香港有史以來最暢銷的刊物──經典成人雜誌《龍虎豹》可謂無人不曉，是大多數人的集體回憶。熱愛香港本地文化的畫家顧沛然(Rex Koo)今次大膽地以《龍虎豹》為創作靈感，一口氣展出34幅具連貫性的趣味畫作，並用上該刊物的別名「蛇貓狗」為畫展命名。展覽於即日至5月21日在「海港城美術館」開放。

作品富暗示性與挑逗性 刺激視覺感官

土生土長的Rex喜歡將香港的特色和文化元素融入到自己的創作中。今次畫展就啟發自《龍虎豹》，然而兩者截然不同。「蛇貓狗畫展」風格則偏向純真和可愛。Rex以極具香港特色的霓虹色彩、可愛純真的造型，創作一系列富暗示性和挑逗性的畫作，刺激大家的視覺感官，引領入場人士進入一個少少咸多多趣的繽紛世界。大家亦可在展覽中選購一系列限定精品，包括T恤、襟針及小本雜誌，把趣味帶回家中細味。

