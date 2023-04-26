好去處│顧沛然34幅「蛇貓狗畫展」@海港城 靈感源自《龍虎豹》

對於成長於七、八十年代的人來說，香港有史以來最暢銷的刊物──經典成人雜誌《龍虎豹》可謂無人不曉，是大多數人的集體回憶。熱愛香港本地文化的畫家顧沛然(Rex Koo)今次大膽地以《龍虎豹》為創作靈感，一口氣展出34幅具連貫性的趣味畫作，並用上該刊物的別名「蛇貓狗」為畫展命名。展覽於即日至5月21日在「海港城美術館」開放。
作品富暗示性與挑逗性 刺激視覺感官
土生土長的Rex喜歡將香港的特色和文化元素融入到自己的創作中。今次畫展就啟發自《龍虎豹》，然而兩者截然不同。「蛇貓狗畫展」風格則偏向純真和可愛。Rex以極具香港特色的霓虹色彩、可愛純真的造型，創作一系列富暗示性和挑逗性的畫作，刺激大家的視覺感官，引領入場人士進入一個少少咸多多趣的繽紛世界。大家亦可在展覽中選購一系列限定精品，包括T恤、襟針及小本雜誌，把趣味帶回家中細味。
34幅令人想入非非畫作
今次畫作以可愛造型的蛇、貓和狗為主角，構成一個微觀世界。換一種眼界閱讀，看似可愛的畫作在細酌下都令人充滿遐想！34幅畫作層層遞進，猶如帶領讀者一步一步走入色彩斑斕的繁華城市及隱密森林。部分畫作更加入香港人熟悉的高樓大廈和霓虹招牌，定能引起大家共鳴。
畫作的鋪排亦別具心思，34幅作品就如一篇漫畫，每一幅畫作則代表一個漫畫框。畫作對稱地在兩側的牆上排列。順序觀賞是一段以小觀大的戲劇、一段日落日出的過程、一段由城市到叢林的旅行，一段縮小(zoom out)到放大(zoom in)的過程。當然獨立一幅畫作欣賞亦自成天地，值得大家細味。
「蛇貓狗畫展」限定精品
是次展覽除可細味精彩畫作，還特別選取部分趣味圖案製作成限定版精品，包括T恤 ($300)、襟針($200)及小誌($200)，讓大家把趣味帶回家。數量有限，售完即止。
從經典電影海報到獲獎漫畫創作的藝術人生
Rex Koo從事二十多年平面設計及插畫工作，曾為多位本地歌手如張國榮、莫文蔚、梁朝偉、陳奕迅等設計唱片封套，亦曾為多個國際品牌如Nike、Nars、1664 Blanc、Adobe等繪畫插畫。2013年開始專注於個人創作，先後發表了4本畫集，2020年更首次以漫畫為媒介發表漫畫集《城寨誌異》，並榮獲第十四屆日本國際漫畫賞銅賞。
日期：4月27日至5月21日
時間：上午11時至下午10時
地點：海港城美術館
備註：畫展只准18歲或以上人士入場
查詢：2118 8666 / www.harbourcity.com.hk