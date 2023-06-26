好去處│香港藝術中心夏日藝術體驗 得獎藝術家授課陶藝證書課程｜美藝再造紙｜篆刻印章DIY

今個夏天，香港藝術中心準備了一系列藝術課程及聯乘特色工作坊，包括暑期兒童陶藝證書課程、繪本X創意舞蹈、篆刻印章DIY、美藝再造紙工作坊等，讓小朋友在夏日展開一場藝術探索之旅。
多元感官藝術體驗 激發兒童無限創意
其中兒童陶藝證書課程，由得獎陶藝家親身授課，學生將會學習基本陶藝知識和體驗陶瓷製作，發揮陶藝創作小宇宙。而「埋嚟學Out Of The Cube」亦有兩個工作坊──「觸感X紋理X視覺：篆刻印章DIY」及「觸感X物料：美藝再造紙工作坊」，讓小朋友創作獨一無二的印章同紙張，享受創作的樂趣。
暑期兒童陶藝證書課程：創作陶瓷餐具
由得獎陶藝家親身授課，讓孩子體驗基本陶藝知識，創作數件獨一無二的動物造型陶瓷餐具。課程完結後，可獲由香港藝術中心頒發的證書。
報名詳情：https://kidscorner.hkac.org.hk/tc/kidscorner/workshop/summerjuly
觸感X紋理X視覺：篆刻印章DIY
透過工作坊學習各種篆刻、紋理及設計技巧，探索線條、 質感豐富的變化，親手刻製出屬於自己獨一無二的印章。
報名詳情：https://www.popticket.hk/out-of[1]the-cube-2023
觸感X物料：美藝再造紙工作坊
參加者將廢紙循環再造，透過學習控制紙漿的濃度和水分，運用豐富的色彩搭配，加上紙張獨特的質感，製作出具環保意識味及美學的再生紙藝術品。
繪本X創意舞蹈
利用繪本激發孩子的想像力，並以舞蹈為媒介，引導孩子創作具個性的動作，感受身體的節奏，學習表達自己，有助加強身體協調性和建立自信心。