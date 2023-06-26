好去處│香港藝術中心夏日藝術體驗 得獎藝術家授課陶藝證書課程｜美藝再造紙｜篆刻印章DIY

今個夏天，香港藝術中心準備了一系列藝術課程及聯乘特色工作坊，包括暑期兒童陶藝證書課程、繪本X創意舞蹈、篆刻印章DIY、美藝再造紙工作坊等，讓小朋友在夏日展開一場藝術探索之旅。 多元感官藝術體驗 激發兒童無限創 意 其中兒童陶藝證書課程，由得獎陶藝家親身授課，學生將會學習基本陶藝知識和體驗陶瓷製作，發揮陶藝創作小宇宙。而「埋嚟學Out Of The Cube」亦有兩個工作坊──「觸感X紋理X視覺：篆刻印章DIY」及「觸感X物料：美藝再造紙工作坊」，讓小朋友創作獨一無二的印章同紙張，享受創作的樂趣。

暑期兒童陶藝證書課 程： 創 作 陶瓷餐 具

暑期兒童陶藝證書課程

觸感 X 紋理 X 視覺：篆刻印章 DIY

篆刻印章

觸感 X 物料：美藝再造紙工作坊

美藝再造紙工作坊

繪本 X 創意舞蹈