好去處│黃埔天地聯乘「山浪」奶茶 同慶父親節

黃埔天地在今個父親節，為平日忙於奔波的爸爸準備本地得獎奶茶品牌「山浪」港式奶茶或意式雪糕換領，還可參加工作坊品嚐由專業奶茶師現場沖製的奶茶！
港式奶茶或意式雪糕換領
「山浪」港式奶茶以得奬手藝沖出奶茶嘅淳厚茶味、香滑口感，為你藉奶茶傳達心中滿滿的感謝。現只需於6月17至18日期間，於黃埔天地商舖以電子貨幣滿$500或以上，可免費換領「山浪」港式奶茶乙樽或港式奶茶味意式雪糕乙杯。每日數量有限，換完即止。
換領日期：6月17-18日
換領時間：下午2時至6時(或換完即止)
換領地點：時尚坊地下禮賓處
換領方法：於黃埔天地商舖以電子貨幣消費滿$500或以上，憑即日單一機印發票及對應之電子貨幣付款存根/交易紀錄頁面，可換領指定山浪手工港式奶茶乙樽或港式奶茶味意式雪糕乙杯，每日數量有限，換完即止。
「山浪」奶茶‧品茶工作坊
除了香滑奶茶和意式雪糕換領外，黃埔天地更設有品茶工作坊，邀請專業奶茶師現場沖製奶茶，讓大家深入了解本地奶茶的歷史和沖調技巧。現只需於6月18日在黃埔天地商舖以電子貨幣滿$300或以上，可免費換領品茶工作坊名額乙個。名額有限，先到先得，換完即止。
日期：6月18日
時間：下午3時及4時30分(每節45分鐘，名額15個)
地點：時尚坊MTR層
入場券換領時間：中午12時起至下午4時30分(或換完即止)
入場券換領地點：時尚坊地下禮賓處
換領方法：於黃埔天地商舖以電子貨幣消費滿$300或以上，憑即日單一機印發票及對應之電子貨幣付款存根/交易紀錄頁面，可換領工作坊名額乙個(供16歲或以上人士參加)，名額有限，先到先得，換完即止。
查詢：2121 8344
網頁：www.thewhampoa.com
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