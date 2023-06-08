好去處│黃埔天地聯乘「山浪」奶茶 同慶父親節

黃埔天地在今個父親節，為平日忙於奔波的爸爸準備本地得獎奶茶品牌「山浪」港式奶茶或意式雪糕換領，還可參加工作坊品嚐由專業奶茶師現場沖製的奶茶！

港式奶茶或意式雪糕換領

「山浪」港式奶茶以得奬手藝沖出奶茶嘅淳厚茶味、香滑口感，為你藉奶茶傳達心中滿滿的感謝。現只需於6月17至18日期間，於黃埔天地商舖以電子貨幣滿$500或以上，可免費換領「山浪」港式奶茶乙樽或港式奶茶味意式雪糕乙杯。每日數量有限，換完即止。