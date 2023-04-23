好去處│黃埔天地5月櫻花の旅 母親節押花工作坊 蛋糕換領 送美食現金券

櫻花讓人着迷，紅磡黃埔天地在今個母親節特別呈獻《5月櫻花の旅》，與大家在時尚坊來一場鐵道賞櫻之旅！現場更設有押花工作坊，以及母親節蛋糕換領活動，再加上《春日滋味賞》換領美食現金券，讓今個母親節更甜蜜美滿！
母親節溫馨賞櫻 若櫻鐵道の旅
黃埔天地《5月櫻花の旅》於5月1日至28日舉行，結合日本鐵道和櫻花的浪漫元素，於時尚坊重現日本鳥取縣若櫻鐵道的風貌，讓大家跟着若櫻鐵道的列車，細細欣賞鐵道兩旁的仿真櫻花樹，感受鐵道賞櫻花之旅的情調。今個母親節，不妨與媽媽到黃埔天地，在優美淡雅的櫻花樹下打卡留念，記低美好的相聚時刻。
日期：5月1–28日
時間：中午12時至晚上7時
地點：時尚坊MTR層
押花工作坊 自製捕夢網鏡盒及頸鏈
想為這個櫻花の旅留下難忘回憶和紀念，便不要錯過黃埔天地舉辦的押花工作坊！工作坊將於連續兩星期的週末(5月6-7日及13-14日)舉行，包括：
(1)「押花捕夢網鏡盒」工作坊：以乾花素材結合幼線拼貼，製作與別不同的捕夢網鏡盒；
(2)「立體押花頸鏈」工作坊：將不同品種的花朵配襯並製成飾物，留住櫻花和其他花卉最美的瞬間。
憑於任何商舖以電子貨幣消費滿 $200或以上，即可換領參加工作坊一節。每節名額有限，換完即止。
立體押花頸鏈工作坊
日期：5月6及13日(星期六)
時間：下午2時至5時(每日三節，每節1小時)
地點：時尚坊MTR層
押花捕夢網鏡盒工作坊
日期：5月7及14日(星期日)
時間：下午2時至5時(7日)、
下午3時至6時(14日)(每日三節，每節1小時)
地點：時尚坊MTR層
母親節限定：獻上精緻櫻花蛋糕及美妙樂章
母親節當日準備了蛋糕換領活動，憑於任何商舖以電子貨幣消費滿 $300或以上，可換領8度海逸酒店櫻花芝士蛋糕乙件，為這個櫻花の旅增添甜蜜滋味，讓一眾母親口甜心更甜！數量有限，換完即止。
換領日期：5月14日(星期日)
換領時間：下午2時至8時(或換完即止)
換領地點：時尚坊地下換領處
為分享音樂與愛，更特意邀請柏斯音樂藝術學院的學生帶來「柏斯小明星音樂分享會」，於母親節當日在時尚坊MTR層進行音樂表演，讓大家在櫻花樹下向媽媽們表達愛意，共度溫馨幸福的周日！
日期：5月14日(星期日)
時間：下午1時半至3時
地點：時尚坊MTR層
春日滋味賞 消費即賞高達 $150美食現金券
另於4月29日至5月14日逢周末及公眾假期舉行《春日滋味賞》，送出美食現金券回贈顧客！凡以電子貨幣消費滿指定金額，可換領指定美食現金券，每日數量有限，換完即止。顧客只需最低消費滿 $400即可獲贈$50指定美食現金券；消費滿 $800可獲贈總值 $100指定美食現金券；消費滿 $1,200更可獲贈總值 $150指定美食現金券！
換領日期：4月29日至5月14日(逢星期六、日及公眾假期、或至換完即止
換領時間：下午2時至10時(或換完即止)
換領地點：時尚坊地下換領處
查詢：2121 8344
黃埔天地網址：www.thewhampoa.com