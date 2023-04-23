好去處│黃埔天地5月櫻花の旅 母親節押花工作坊 蛋糕換領 送美食現金券

日本鳥取縣若櫻鐵道的列車，在漫天粉色的櫻花樹映襯下，更顯浪漫情懷，讓一眾母親心花怒放！

櫻花讓人着迷，紅磡黃埔天地在今個母親節特別呈獻《5月櫻花の旅》，與大家在時尚坊來一場鐵道賞櫻之旅！現場更設有押花工作坊，以及母親節蛋糕換領活動，再加上《春日滋味賞》換領美食現金券，讓今個母親節更甜蜜美滿！

黃埔天地《5月櫻花の旅》於5月1日至28日舉行，結合日本鐵道和櫻花的浪漫元素，於時尚坊重現日本鳥取縣若櫻鐵道的風貌，讓大家跟着若櫻鐵道的列車，細細欣賞鐵道兩旁的仿真櫻花樹，感受鐵道賞櫻花之旅的情調。今個母親節，不妨與媽媽到黃埔天地，在優美淡雅的櫻花樹下打卡留念，記低美好的相聚時刻。

押花工作坊 自製捕夢網鏡盒及頸鏈

想為這個櫻花の旅留下難忘回憶和紀念，便不要錯過黃埔天地舉辦的押花工作坊！工作坊將於連續兩星期的週末(5月6-7日及13-14日)舉行，包括：

(1)「押花捕夢網鏡盒」工作坊：以乾花素材結合幼線拼貼，製作與別不同的捕夢網鏡盒；

(2)「立體押花頸鏈」工作坊：將不同品種的花朵配襯並製成飾物，留住櫻花和其他花卉最美的瞬間。

憑於任何商舖以電子貨幣消費滿 $200或以上，即可換領參加工作坊一節。每節名額有限，換完即止。

立體押花頸鏈工作坊

日期：5月6及13日(星期六)

時間：下午2時至5時(每日三節，每節1小時)

地點：時尚坊MTR層

押花捕夢網鏡盒工作坊

日期：5月7及14日(星期日)

時間：下午2時至5時(7日)、

下午3時至6時(14日)(每日三節，每節1小時)

地點：時尚坊MTR層

